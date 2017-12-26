В Ульяновской области открыты 8 молодёжных академий

Ульяновск, , 15:01 — REGNUM В Ульяновской области в этом году заработали восемь молодёжных академий на базе среднее специальных учебных заведений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, в региональном бюджете на 2018 год заложено более 50 млн рублей на развитие творческого потенциала студентов и школьников.

Отметим, профориентационный проект реализуется в регионе по инициативе губернатора Сергея Морозова. Его участниками являются школьники и студенты области. В течение года свои двери распахнули «Молодёжная академия транспорта и логистики», «Детская автоакадемия», «Юный железнодорожник», «Молодёжная академия электроники и энергетики», детская медицинская академия «Азбука здоровья», «Детская IT-академия», Молодёжная педагогическая академия «Школа тьюторов» и «Детская кулинарная академия «Кухмистер». Эти структурные подразделения учреждений созданы на базе профильных профессиональных образовательных организаций.

«Мы прикладываем все усилия для того, чтобы наши мальчишки и девчонки могли в полной мере реализовать свои таланты, — отметил губернатор. — В настоящее время оснащаются образовательные, спортивные и культурные объекты самым современным оборудованием, к работе в них привлекаются квалифицированные педагоги и тренеры. Мы стали одним из немногих регионов страны, на территории которого функционирует уникальный детский технопарк «Кванториум». Он помогает реализовывать в регионе профориентационные проекты для нашей молодёжи. В бюджете следующего года мы предусмотрели более 50 млн. рублей на работу с талантами и развитие творческого потенциала детей и молодежи».

По информации министра образования и науки Ульяновской области Натальи Семёновой, над созданием сети детских и молодёжных академий в регионе ведётся работа на протяжении нескольких лет. Молодежные академии успешно работают на базе вузов, дворца творчества детей и молодежи.

«В этом году в рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений и дворца творчества детей и молодёжи мы решили внедрить этот опыт работы в организациях СПО. В полную силу заработали 8 таких структурных подразделений. Это позволяет лучше готовить учащихся к осознанному выбору будущей профессии», — пояснила министр.