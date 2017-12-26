Фанаты фильма «Один дома» смогут прожить день из жизни Кевина

Вашингтон, , 15:01 — REGNUM Почувствовать себя в роли Кевина Маккаллистера, главного героя фильма «Один дома», сможет любой желающий. Такую услугу к 25-й годовщине со дня выхода комедии на экраны постояльцам предлагает отель в Нью-Йорке, в котором и проходили съемки картины. Об этом пишет портал Boston 25 News.

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Для фанатов подготовлено специальное меню. Гости отеля смогут сфотографироваться в фотокабине, полакомится огромным мороженым, а также получить сувениры и лимитированную коллекцию дисков. За всё это удовольствие придётся выложить за 900 долларов.

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Также предусмотрена и поездка на лимузине по городу по маршруту Кевина. Её можно заказать за дополнительную плату.

Как сообщало ИА REGNUM, история мальчика Кельвина из фильмов «Один дома» нашла своё продолжение. Своего повзрослевшего персонажа голливудский актёр Маколей Калкин сыграл в первом эпизоде веб-сериала «DRYVRS» в декабре 2015 года.

Напомним, рождественская комедия «Один дома» вышла на экраны в 1990 году. Вторая часть фильма появилась в 1992 году и называлась «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке».

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