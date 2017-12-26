Анна Наводничая, , 14:44 — REGNUM

: Николай Михайлович, как завершается для Госфильмофонда 2017 год? Что сделано Госфильмофондом, что удалось, а что не получилось?

Откровенно говоря, это был не самый простой год для Госфильмофонда в силу огромного административного давления, но, несмотря на это, Госфильмофондом проделана огромная работа по реставрации, восстановлению, переводу на цифровые носители кинофильмов и др. Не говоря уже о популяризации отечественного — советского и российского — кинематографа и за рубежом, и на территории Российской Федерации. Но существует заговор против Госфильмофонда — достаточно сказать, что за 9 месяцев в Госфильмофонде Российской Федерации прошло 15 проверок. Цель заговора — ликвидация Госфильмофонда, поскольку он занимает 150 га земли в очень перспективном и развивающемся районе Подмосковья. С этой целью поставлена задача заменить руководителя и устроить на его место своих заместителей, которые, по всей вероятности, после выборов останутся без работы. Тем не менее у нас уже есть опыт противостояния таким манипуляциям, мы и это переживём. Продолжали и будем продолжать свою уставную деятельность.

Отмечу, что за этот год было выпущено два фильма: мультипликационный «Легенда об отважном Курко» совместно с республикой Ингушетия и хроникально-документальный «Жертвоприношение» (философская притча о защите своего государства). Удалось добиться включения в ФЦП строительства хранилищ для цифровых носителей, отреставрированы фильмохранилища №№ 4−9-11−12. Выполнено условие договора с министерством культуры Грузии по восстановлению и переводу на «лаванды» кинопроизведений, созданных в советский период на киностудии «Грузия-фильм». По аналогичной схеме продолжается выполнение договорных обязательств с Республикой Беларусь и Украиной.

К сожалению, пришлось ликвидировать зообазу, так как она требовала больших финансовых расходов, и, к тому же, там уже не оставалось практически ни одного зверя-актёра. Хотя это не наша профильная деятельность, зообазу мы сохраняли на протяжении двадцати лет.

: Известно, что Госфильмофонд очень много внимания уделяет пропаганде российского кино как в России, так и за границей (например, в Республике Сербской). Расскажите о своих проектах и о том, кто помогал, а кто мешал вам?

Что касается популяризации, то это направление активно развивается как в Российской Федерации, так и за рубежом. В этом году нам удалось расширить географию популяризации российского и советского кинематографа — в частности, мы провели первый кинофестиваль российского кино в Республике Словакия и были рады получить устную и письменную благодарность российского посольства наряду с просьбой о продолжении проведения подобных фестивалей по всей Словакии, поскольку спрос на советские и российские кинофильмы достаточно большой. Говоря «направление активно развивается», я имею в виду, что когда мы только начинали проводить первые фестивали за рубежом 6 лет назад, то в залах было 70—120 зрителей, сейчас же в залах Австрии, Греции, Франции, Испании и др. стран мы арендуем залы от 600—800 мест, и из года в год залы заполняются полностью. Бывают случаи, когда мест в зале не хватает, но зрители готовы сидеть и в проходах, чтобы увидеть российские фильмы. На апрель-май 2018 года запланирована «Неделя российского кино» на Аляске, мы подбираем регион, где имеется максимальное сосредоточение жителей с русскими корнями. Это мероприятие мы обязательно проведём.

Также мы провели второй кинофестиваль в Башкирии, который прошёл с большим успехом. Хотелось бы подчеркнуть отдельно, что Республику Башкортостан очень интересует советское и российское кино, и в этом заслуга не только Госфильмофонда, но и руководства республики и республиканского отделения Союза кинематографистов РФ.

Нами был проведён показ фильмов «Крым. Путь на Родину» и «Донбасс. Саур-могила. Неоконченная битва» в Греции, чему, кстати, пыталось всячески препятствовать посольство Украины. Особо отмечу, что о фильм «Донбасс. Саур-могила. Неоконченная битва» получил много положительных отзывов, и это справедливо — этот фильм действительно покоряет зрителя, поскольку создан на документальной основе. В дни его показа в Ницце некоторые зрители говорили, что это шедевр документального кино.

Хотел бы отдельно поблагодарить Министерство иностранных дел Российской Федерации, наши посольства в зарубежных странах и посольства иностранных государств: нас всегда встречают с большим энтузиастом и оказывают максимальное содействие и всю возможную помощь.

О популяризации можно говорить очень долго, но мы рекомендуем посмотреть канал Госфильмофонда на YouTube, где представлены видеосюжеты о нашей деятельности.

: Как Вы относитесь к предложению министра культуры Владимира Мединского о том, что кинотеатры должны перечислять в государственный Фонд кино 3% выручки от билетов? Считаете ли Вы справедливой и конструктивной позицию Владимира Мединского? Как подобное решение может отразиться на работе бюджетных кинотеатров — например, таких, как кинотеатр «Россия» в Саранске?

Я считаю, что данный вопрос должны поднимать финансовые структуры, а мы должны заниматься развитием культуры, работой для граждан. Понятно, что любой налог — это сложности. Вообще, о Министерстве культуры и его руководителе должен быть отдельный разговор.

Что касается кинотеатра «Россия» — центра Жерара Депардье в Саранске, то мы не ожидали такого положительного результата. Этот бюджетный кинотеатр уже сейчас востребован у семейного, высокоинтеллектуального и образованного зрителя. Туда идут семьи с детьми, школьники и преподаватели, да и просто заинтересованная молодёжь. Что ещё может быть важнее для развития нашей страны? Никакие выручки и проценты не влияют на становление нации, на воспитание патриотического сознания и мыслящей молодёжи. Уже есть высказывания зрителей киноцентра, что кинозалы, расположенные в торговых центрах, называют, извините за выражение, «забегаловками».

Надо отдать должное тому, что кинотеатр «Россия» в Саранске — единственный кинотеатр в Российской Федерации, где показывают классические кинопроизведения, созданные специально для школьной программы (Госфильмофонд подготовил и оцифровал 100 фильмов). Сейчас школы города Саранска Республики Мордовия занимают очередь на кинопоказы для своих учащихся.

Очень жаль, что данный проект, предложенный Никитой Михалковым, так и остался невостребованным Министерством культуры и Министерством образования.

: Как в целом Вы относитесь к работе министра культуры РФ?

В целом к министру культуры я отношусь хорошо. Что касается самого министерства, то, к сожалению, по сравнению с советским Министерством культуры или Госкино разница велика. Раньше можно было пойти в ведомство, посоветоваться, выслушать предложения или предложить проекты и обсудить их, то есть вести профессиональную работу в области культуры. К сожалению, сейчас в министерстве приходится ставить только вопросы, касающиеся финансов (например, статистика сборов и выручки).

Но кино — это действительно самое важное и доступное искусство. Я не буду приводить известную цитату В.И. Ленина, но хочу вспомнить, чему и как нас учили в киноинституте. Преподаватели говорили, что если вы посмотрите фильм «Великолепная семёрка», то вам захочется быть героями фильма, а если посмотрите фильм «Унесённые ветром», то вам захочется любить и делать всё хорошее. К сожалению, сейчас это не ставится во главу угла кинопроизведений. Конечно, можно всё, что называется, пиарить, но приносит ли это нужные результаты? Я много и часто езжу по стране, и когда общаюсь с организаторами региональных кинофестивалей, слышу много высказываний об отсутствии желания посетить Министерство культуры, а это о многом говорит.

: Стране предстоит очень трудный период — выборы президента РФ в марте 2018 года. Многие общественные организации уже заявили о своей поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах в марте 2018 года. Госфильмофонд РФ — не общественная организация и подобных заявлений делать не может. Но её значение для работы с избирателями трудно переоценить. Как в целом Госфильмофонд относится к этой идее и собирается ли поддерживать Владимира Путина в его предвыборной работе? Если да, то как? Можно ли задействовать для работы с потенциальными избирателями возможности ГФФ в России и других странах, где тоже живет очень много российских избирателей?

Да, действительно, мы не принимаем участия в политике, хотя возможности для этого достаточно большие, ведь мы находимся в постоянном контакте со зрителями — потенциальными избирателями. Что касается Владимира Путина, несмотря на то, что мы не участвуем в политике, но когда «Болотная грязь» расползалась по Москве в 2012 году, коллектив Госфильмофонда обратился с просьбой выделить транспорт для поездки на Поклонную гору, где собирались сторонники Владимира Путина. Я действительно видел, что положение критическое, и выделил за свой счёт транспорт для ежедневной доставки не только сотрудников, но и жителей Белых Столбов в Домодедовском районе Московской области.

Мы видим, что делает Владимир Владимирович для страны. И слава Богу, что после распада Советского Союза пришёл такой руководитель. Я крепкий, сильный, здоровый мужчина, но выносливость и неуёмная энергия нашего президента просто поражают, он неустанно работает на благо России. Невольно задаёшься вопросом: как же надо любить свою Родину? Надо любить свою Родину, как любил её Петр Первый, и надо защищать свою Родину, как защищал Сталин, и я не боюсь этого высказывания. Да, конечно, Сталин допускал много ошибок, потому что он вынужденно оказывался в такой ситуации, но он создал мощнейшее государство, которое сломало хребет не только немецкому фашизму, но и политикам-англосаксам. Хочется вспомнить высказывание, приписываемое великому политику Уинстону Черчиллю о Сталине: «Он принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой».

Что касается предвыборной агитации, нам вовсе не требуется вести её в коллективе — сотрудники всё ощущают на себе. У нас самая высокая зарплата по сравнению с сотрудниками региональных учреждений культуры, нет очереди на жильё, уделяется большое внимание медицинскому обслуживанию, участники Великой Отечественной войны пожизненно получают дополнительное пособие, при рождении второго ребёнка мы дополнительно доплачиваем 150.000 рублей и т. д. Народ всё видит и всё понимает.

Зарубежные киномероприятия Госфильмофонда специально были разработаны для того, чтобы показать, что Россия развивается, и каково реальное положение дел — без недосказанности и преуменьшений. Что она прогрессирует, что это свободная и демократическая страна. Зная цену истинной «демократии» за рубежом, я всегда повторяю, что Россия — самая демократическая страна. Это подтверждают и наши зарубежные гости. Например, Жерар Депардье на встрече с воспитанницами и руководством пансиона Министерства обороны Российской Федерации сказал: «Я дополнил своё представление о России. Того, что мне показали, нет ни во Франции, ни в других государствах, где я бываю». И это действительно так.

: Николай Михайлович, каково Ваше мнение о выступлении кинорежиссера Алексея Германа-младшего о коллекции Ленфильма на Совете по культуре и искусству, состоявшемся в Кремле на прошедшей неделе?

По прочтении стенограммы выступления Алексея Германа и предшествующих этому высказываний Фёдора Бондарчука мне стало грустно. Я могу понять коммерсантов — в частности, председателя ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», кстати, это уже их четвёртый директор. Я буду рад, если у неё что-то получится. Но практика показывает другое. Появляются новые директора, выделяется финансирование, а потом эти директора исчезают в неизвестном направлении, а развития всё нет. Но руководство ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» можно понять — она не кинематографист.

Но как можно понять названных выше кинематографистов, когда кинопроизведения их родителей хранятся в Госфильмофонде, а они хотят его уничтожить?! Я точно так же не могу понять в целом и руководство Министерства культуры, которое знает, что по указу президента и распоряжению правительства Госфильмофонд России является универсальным правопреемником всех советских киностудий. Но никто не спрашивает, а где же сама «золотая коллекция» (первоисточники-негативы), о которых все говорят. Я хочу сказать: именно в Госфильмофонде. Но не стоит забывать, что все они требуют ухода, сохранения, восстановления, реставрации, перевода на цифровые носители и т.д.

Прошло 16 лет со дня выхода указа президента о реорганизации советских киностудий, и ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» до сих пор незаконно пользуется всеми авторскими правами. Госфильмофонд не владел и не владеет авторскими правами ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» (в том числе и интернет-правами вплоть до сентября месяца т.г.).

Мы лишь исполнители указа президента и распоряжения правительства, и если у руководства страны есть желание передать коллекции, то это его право — мы будем выполнять то, что нам прикажут. Но надо всё-таки думать о последствиях.

Авторские права советских киностудий (за исключением «Мосфильма») Госфильмофонду были переданы в 2013 году, хотя поручениеправительства вышло в 2011 году, и руководство Министерства культуры всячески препятствовало этой передаче. Права и негативы, своевременно не сданные в Госфильмофонд, на бумаге были переданы, но не было выделено дополнительное финансирование. Так что же было делать с коллекциями хроникально-документальных киностудий — Хабаровской киностудии, Новосибирской киностудии, Ленинградской студии документальных фильмов, киностудии «Леннаучфильм», Волжской киностудии, Свердловской киностудии, Саратовской киностудии, Самарской киностудии, Куйбышевской киностудии, Ростовской киностудии, Иркутской киностудии, Владикавказской киностудии, которые находятся на грани уничтожения? Как перевозить эти коллекции, на какие средства? Три года мы занимаемся транспортировкой коллекций киностудий Санкт-Петербурга, три года занимались транспортировкой коллекций «Роскино», а это 40 тысяч кинороликов, которые не были атрибутированы и каталогизированы и хранились в отвратительных условиях. В 2018 году мы планируем приём коллекций из Хабаровска.

Достаточно привести пример Ростовской студии кинохроники, где негативы просто сожгли — для получения серебра. Я вынужден был обратиться в Союз кинематографистов РФ за помощью, но его возможности ограничены. Почему-то данная проблема не интересует ни одного потомственного кинематографиста, культурного или политического деятеля — ни Федора Бондарчука, ни Алексея Германа, ни Александра Сокурова, ни Владимира Мединского.

: Прошу Вас прокомментировать предложение кинорежиссера Владимира Хотиненко о создании и развитии сети некоммерческого кинопоказа и системы синематек как центров кинопросвещения молодёжи. Насколько я понимаю, Госфильмофонд занимается этим давно и успешно.

Вопрос, поднятый Владимиром Хотиненко, очень актуален, но, к сожалению, озвучен поздно. Но лучше поздно, чем никогда. Этот вопрос я поднимал шесть лет назад и предлагал проект для реализации. Конечно, это необходимо сделать, как я уже говорил ранее о просветительском и воспитательном значении кино для молодёжи, о становлении мыслящей молодежи. В экономическом смысле данный проект всегда вызывал сомнения, но попробую вкратце обосновать и сейчас на примере кинотеатров «Иллюзион» в Москве и «Россия» в Саранске.

Содержание бюджетного кинотеатра — в частности, кинотеатра «Иллюзион» — обходится бюджету Госфильмофонда в 14 млн рублей в год, а содержание кинотеатра «Россия» — в 7 млн рублей, из которых 50% они возвращают. Возьмем за основу содержание кинотеатра «Россия» для регионов Российской Федерации. Если умножить 7 миллионов на 85 субъектов, получим сумму, равную 595 млн. рублей. Речь идет, конечно, о содержании бюджетного кинотеатра в региональных столицах для начала. Нужно ли дальше продолжать этот разговор, что такое эти средства для нашего государства, если ставить в сравнение с просвещением молодёжи?

Но это никого не интересует. Госфильмофонд же не может дальше развиваться в этом направлении, так как существуют финансовые ограничения. Но для страны это необходимый вклад в будущее, в развитие людей. Если бы этому проекту дали старт — по примеру проекта в Республике Мордовия — то уже через два года результат был бы налицо.