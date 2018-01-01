Названы главные кинозлодеи 2017 года

Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Рейтинг главных кинозлодеев в 2017 году возглавили белые люди из фильма «Прочь», передает Collider, которое традиционно в конце года подводит итоги в кинематографе.

Фильм был назван отдельными критиками расистским, потому что в его основе лежит история темнокожего парня, вынужденного противостоять группе белых людей, состоящих в сговоре.

На последующих местах рейтинга главных злодеев в кино располагаются Стервятник из «Человека-паука» (2017), репликант-боевик Лав из «Бегущего по лезвию 2049» и агент Ричард Стрикленд из «Формы воды».

Кроме главных кинозлодеев 2017 года в Collider назвали главных актеров, режиссеров и «самые странные вещи в кино».

Так, победителем среди актеров стал Джеймс Франко, исполнивший роль Томми Уайзо в фильме «Катастрофа».

Лучшая женская роль досталась актрисе Фрэнсис МакДорманд, которая снялась в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Победителем среди режиссеров оказался Гильермо дель Торо, руководивший съемками фильма «Форма воды».

В номинации «Самая странная вещь, о которой я думаю до сих пор», победителем стал фильм «Книга Генри» Колина Треворроу. Он повествует о матери-одиночке, воспитывающей двух мальчиков, один из которых является гением.