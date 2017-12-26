Главные кинозлодеи года обнаружены в фильме «Прочь»

Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Рейтинг главных кинозлодеев в 2017 году возглавили белые люди из фильма «Прочь», передает 25 декабря издание Collider, которое традиционно в конце года подводит итоги в кинематографе.

Фильм был назван отдельными критиками расистским, потому что в его основе лежит история темнокожего парня, вынужденного противостоять группе белых людей, состоящих в сговоре.

На последующих местах рейтинга главных злодеев в кино располагаются Стервятник из «Человека-паука» (2017), репликант-боевик Лав из «Бегущего по лезвию 2049» и агент Ричард Стрикленд из «Формы воды».

Кроме главных кинозлодеев 2017 года, в Collider назвали главных актеров, режиссеров и «самые странные вещи в кино».

Так, победителем среди актеров стал Джеймс Франко, исполнивший роль Томми Уайзо в фильме «Катастрофа».

Лучшая женская роль досталась актрисе Фрэнсис МакДорманд, которая снялась в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Победителем среди режиссеров оказался Гильермо дель Торо, руководивший съемками фильма «Форма воды».

В номинации «Самая странная вещь, о которой я думаю до сих пор» победителем стал фильм «Книга Генри» Колина Треворроу. Он повествует о матери-одиночке, воспитывающей двух мальчиков, один из которых является гением.

Ранее «Яндекс» составил рейтинг фильмов 2017 года на основе базы «Кинопоиска». Из российских фильмов зрителям больше всего понравилась «Аритмия» Бориса Хлебникова, из зарубежных — мюзикл «Ла-Ла Ленд».

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