Около 80 музеев Москвы можно посетить бесплатно в новогодние каникулы

Москва, , 09:09 — REGNUM Со 2 января около 80 музеев департамента культуры Москвы можно будет посетить бесплатно, сообщается на портале мэра Москвы.

Так, в новогодние каникулы (2−7 января) можно без покупки билетов попасть на самые интересные выставки 77 столичных музеев.

«Новогодние каникулы — отличный шанс успеть посетить не только нашумевшие проекты 2017 года, но и новые, премьерные тематические выставки Москвы», — отметили в департаменте культуры.

В частности, в Мемориальном музее космонавтики все желающие смогут увидеть уникальные сувениры, статуэтки, бюсты, вазы и сервизы из фарфора, связанные с космической тематикой.

В музее «Садовое кольцо» бесплатно можно будет посетить выставку «Москва рождественская». Там представят картины Натальи Соколовской, на которых изображены старинные районы города в преддверии Нового года и Рождества.

Кроме того, многие музейные площадки подготовили особые праздничные программы для посетителей.

В частности, 7 января в музее-заповеднике «Коломенское» состоится уличный праздник «Святки в Коломенском», запланированы народные забавы, песни, игры, колядки, а также выступления скоморохов и фольклорных ансамблей.

Стоит отметить, что некоторые площадки можно посетить только по предварительной записи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 22 декабря по 14 января проходит пятый юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество», который посвящен богатым театральным традициям столицы.

Напомним, в декабре 2016 — январе 2017 года в фестивале «Путешествие в Рождество» приняли участие 12,2 млн человек, включая почти 4 млн туристов из регионов России и разных стран мира.

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