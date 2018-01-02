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Фантастика об руку с философией: Нолан в российских кинотеатрах

Культура

Киноретроспектива Нолана в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске

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Фантастика об руку с философией: Нолан в российских кинотеатрах
Richard Goldschmidt
Кристофер Нолан

Москва, 2 января 2018, 10:14 — REGNUM  Сегодня, 2 января, в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске стартует ретроспектива британского и американского режиссера Кристофера Нолана. Проект «Иноекино» покажет в кинотеатрах фильмы «Помни», «Престиж», «Темный рыцарь», «Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Интерстеллар».

Начнет ретроспективу фильм «Помни», который стал второй полнометражной картиной Нолана. В основу фильма лег рассказ «Memento Mori» брата режиссера Джонатана Нолана. Несмотря на это, картина считается самостоятельным произведением, так как книга была опубликована уже после выхода ленты на большой экран.

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Телефонный разговор
Цитата из к/ф «Помни». Реж. Кристофер Нолан. 2000. США
Телефонный разговор

Над фильмом о соперничестве двух иллюзионистов «Престиж» Нолан также работал совместно с братом. И хотя картина получила положительные отзывы, музыкальное сопровождение критики признали неудачным. Они отметили, что музыка хорошо сочетается с фильмом, но не сможет существовать как самостоятельный альбом.

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Двое
Цитата из к/ф «Престиж». Реж. Кристофер Нолан. 2006. США — Великобритания
Двое

Следующий фильм в программе — «Темный рыцарь», сиквел ленты «Бэтмен: Начало». Картина значительно превзошла первую часть трилогии и побила кассовые рекорды, собрав более $1 млрд. Кроме того, фильм сразу поднялся на верхние строчки в рейтинге IMDb и получил множество положительных рецензий. «Темный рыцарь: Возрождение легенды» повторил успех предыдущей части и вошел в двадцатку самых кассовых фильмов.

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Джокер
Цитата из к/ф «Тёмный рыцарь». Реж. Кристофер Нолан. 2008. США — Великобритания
Джокер

Над еще одним фантастическим фильмом — «Начало» — Нолан начал работать еще в 2000-х годах, однако экранизация такой картины не могла быть малобюджетной, а опыта работы над блокбастерами у режиссера тогда еще не было. Спустя почти десять лет Нолан вновь вернулся к работе над картиной. В итоге бюджет фильма составил $160 млн, в то время как сборы превзошли $800 млн.

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С оружием
Цитата из к/ф «Начало». Реж. Кристофер Нолан. 2010. США — Великобритания
С оружием

Идея ленты «Интерстеллар» также зародилась задолго до её выхода на экран — в 1997 году. Работа над фильмом стартовала в 2006, однако значительно затянулась и сдвинулась в мертвой точки только в 2012 году, когда к проекту подключился Нолан. Многие ученые высоко оценили картину, отметив её достоверность и интересную трактовку теории относительности.

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В космическом корабле
Цитата из к/ф «Интерстеллар». Реж. Кристофер Нолан. 2014. США — Великобритания
В космическом корабле

Фильмы покажут в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Победа» (Новосибирск) на английском языке с русскими субтитрами. В Москве картины «Помни», «Начало» и «Интерстеллар» представит кинокритик Антон Долин. В Петербурге все фильмы представит кинопродюсер Владислав Пастернак.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильмы Нолана вновь покажут в российских кинотеатрах

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Киноретроспективы

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