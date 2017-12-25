Фонд кино с 9 января начнет отбор лидеров отечественного кинопроизводства

Москва, , 15:11 — REGNUM Фонд кино намерен с 9 января 2018 года начать принимать заявки на получение средств от компаний-лидеров отечественного кинематографа, соответствующий приказ руководство Фонда издало 25 декабря, он опубликован на сайте организации.

Сообщается, что рейтинг компаний будет составляться исходя из полученных ими наград, посещаемости кинотеатров и телерейтинга. Также на итоговую оценку окажет влияние продолжительность работы компании.

В конкурсе могу участвовать юридические лица, зарегистрированные в России, которые занимаются производством игровых и анимационных национальных фильмов.

Отбор кандидатов будет окончен 23 января 2018 года в 19:00. Полный список документов для участия выложен на сайте Фонда кино.

Итоговый список будет утверждать попечительский совет Фонда, сообщается, что в него войдут как минимум пять отечественных кинопроизводителей.

Напомним, в 2017 году в список лидеров попали следующие компании: «ТаББак», СТВ, «Арт Пикчерс Студия», «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова», «Энджой мувиз», «Нон-стоп продакшн», «Централ Партнершип», «Дирекция кино», «Продюсерская компания Игоря Толстунова» и «ВБД Груп».

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