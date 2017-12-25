Вышел трейлер комедии «Я худею» с Сергеем Шнуровым

Москва, , 14:49 — REGNUM Вышел новый трейлер фильма Алексея Нужного «Я худею», в которой снялся лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, ролик был опубликован 25 декабря на Youtube-канале Universal Pictures Russia.

«Я худею» представляет собой комедию на тему одного из самых больных вопросов современности.

Согласно синопсису, женщина по имени Аня, которая любит покушать, после того, как парень её бросает, решает похудеть. Помогать ей в этом собираются её подруга и парень по имени Коля.

Трейлер даёт зрителям понять, что у Коли — та же самая проблема. Он делает Ане соответствующее предложение и они начинают вместе бегать по утрам и идти к намеченной цели.

Сергей Шнуров играет в фильме отца Анны. В одном из эпизодов он знакомиться с молодым человеком. О том, удалось ли паре выполнить намеченный план зрители узнают 8 марта 2018 года.

Напомним, ранее продюсер фильма Сергей Корнихин рассказал журналистам, что создатели картины поставили перед собой задачу снять фильм не про вымышленных персонажей, а про героев, которые живут в сегодняшней России.

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