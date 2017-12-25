Из финальной версии «Звёздных войн 8» было вырезано 30 минут различных сцен

Лос-Анджелес, США, , 14:23 — REGNUM В конечную версию фильма «Звёздные войны: Последние джедаи» не вошло около 30 минут различных сцен, монтажер Боб Дюксэй рассказал журналистам о том, что было вырезано, его слова 24 декабря передал портал Сomicbook.

«Из фильма были вырезаны многие актуальные сцены, они просто не попали в кино», — рассказал Дюксэй

«Вы смотрите фильм и понимаете, что вот эта сцена не должна начинаться здесь, она может начаться раньше. Или вот это сцена не должна кончаться тут, а должна кончиться позже», — добавил монтажер.

Боб Дюксэй пояснил, что часто бывает так, что в сценарии всё кажется последовательным и нужным, а когда это попадает на пленку, то оказывается, что есть множество сцен, которые вполне можно убрать.

Напомним, ранее Райан Джонсон подразнил фанатов тем, что в вырезанной сцене третьего урока, который дает Люк Скайуокер Рей, содержится последовательность, связанная со Смотрителями (Caretakers).

Также сообщалось, что в фильм не вошла более длинная сцена, в которой участвовали Роуз Тико, Финн и ДиДжей.

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