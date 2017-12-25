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СМИ: Олег Табаков — в реанимации

Культура

Состояние актера оценивается как стабильно тяжелое

Москва, 25 декабря 2017, 14:12 — REGNUM  Состояние здоровья художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова резко ухудшилось. Из обычной палаты он был переведен в реанимацию, передает 25 декабря «Пятый канал».

«Олег Табаков по-прежнему в реанимации в стабильно тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, 82-летнему актеру провели трахеостомию для облегчения дыхания, однако точный диагноз не называется. Врачи Первой градской больницы города Москвы продолжают оказывать помощь народному артисту.

Ближайшие спектакли с участием актера были отменены.

Напомним, Олег Табаков 27 ноября был доставлен в реанимационное отделение Городской клинической больницы №1 имени Пирогова.

Позднее сообщалось, что актер пошел на поправку, был переведен в обычную палату и мог ходить. Врачи прогнозировали его выздоровление в течение месяца.

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Состояние здоровья народного артиста Олега Табакова

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