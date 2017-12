Вашингтон, , 10:27 — REGNUM В СМИ попала информация, касающаяся премьерных дат трех фильмов: «Полярный» (Polar), «Годзилла против Кинг-Конга» и «Девушка, которая застряла в паутине» (The Girl in the Spider's Web), о будущих картинах рассказал 24 декабря портал Dark Horizons.

Начало съемок фильма Юнаса Окерлунда «Полярный» запланировано на февраль-март 2018 года, в основу картины ляжет комикс издательства Dark Horse Comics, посвященный наемному убийце.

Главную роль в фильме Окерлунда исполнит Мадс Миккельсен. Собщается, что съемки картины пройдут в Торонто (Канада). Впервые лента будет показана на телеканале Netflix в начале 2019 года.

Адам Уингард намерен снять фильм «Годзилла против Кинг-Конга», известно, что съемки будут проходить в Атланте (штат Джорджия, США) на той же студии, на которой снимается «Годзилла 2». О дате выхода пока ничего неизвестно.

Что касается фильма «Девушка, которая застряла в паутине», то съемки этой картины начнутся в 1 января в Берлине и Стокгольме. Премьера запланирована на декабрь 2019 года.

Напомним, оригинальный фильм «Кинг-Конг против Годзиллы» вышел в 1962 году. Картину совместно снимали американские и японские кинематографисты. В роли режиссера выступил Исиро Хонда. В США на большие экраны фильм вышел в 1963 году.

