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«Жена Штирлица» Элеонора Шашкова празднует 80-летний юбилей

Культура

Впервые в кино актриса снялась в 1961 году

«Жена Штирлица» Элеонора Шашкова празднует 80-летний юбилей
Иллюстрация: Цитата: многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны», реж. Юлиан Семёнов, 1973, СССР
Жена Штирлица

Москва, 24 декабря 2017, 16:32 — REGNUM  Сегодня, 24 декабря 2017 года празднует своё 80-летие актриса театра и кино Элеонора Шашкова, которая в 1991 году получила звание заслуженной артистки РСФСР, первый фильм с её участием вышел в 1961 году.

Элеонора Петровна родилась в 1937 году в грузинском городе Батуми, она является выпускницей Театрального училища имени Б. Щукина.

Зрители хорошо знают её по роли жены Штирлица в советском шпионском сериале «Семнадцать мгновений весны».

На улицах её не сразу начали узнавать по той причине, что её героиня выглядела старше на 10−15 лет. Всего за свою карьеру Шашкова снялась в более чем 35 фильмах.

Среди её работ были роли в таких картинах как «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Возвращение резидента», «Я служу на границе», «Дневник Карлоса Эспинолы» и «Слёзы капали».

В 1963 году она пришла на работу в Театр имени Вахтангова, играла в спектаклях: «Мещинин во дворянстве», «Память сердца», «Ковалева из провинции», «Каменный гость» и «На всякого мудреца довольно простоты».

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