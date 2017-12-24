В новый эпизод «Звёздных войн» не вошла сцена с Харди

Вашингтон, , 05:28 — REGNUM Фрагмент с участием британского актера Тома Харди не вошел в прокатную версию фильма «Звёздные войны: Последние джедаи». Об этом сообщает The Independent.

Вероятно, поклонники смогут увидеть вырезанный эпизод в режиссерской версии фантастической саги, отмечает издание. Более полный вариант фильма выйдет на DVD в 2018 году.

В очередной части фильма актер сыграл имперского штурмовика.

«Я знаю, кто вы… FN 2187!» — такие слова произносит Харди в фильме.

Как сообщало ИА REGNUM, портал «Кинопоиск» включил картину Райана Джонсона «Звёздные войны: Последние джедаи» в десятку лучших фильмов 2017 года. В российских кинотеатрах фильм заработал 504,9 млн рублей за первые выходные проката.

Восьмой эпизод космической саги продолжает внутреннюю хронологию серии. Главная героиня, Рей, встречает на планете Эч-То изгнанника Люка Скайуокера.

Картина стала последней для Кэрри Фишер — исполнительницы роли принцессы Леи в оригинальной трилогии «Звездных войн». Актриса ушла из жизни 27 декабря 2016 года в возрасте 60 лет.

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