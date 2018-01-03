Российские зрители назвали лучшие фильмы 2017 года

Москва, , 12:51 — REGNUM Жители России назвали лучшие фильмы 2017 года. Итоги опроса представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В тройку лучших фильмов 2017 года респонденты поставили следующие картины: «Салют 7» Клима Шипенко, «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко и «Легенда о Коловрате» Джахонгира Файзиева и Ивана Шурховецкого.

За эти фильмы проголосовали 4% респондентов. Что касается лучших сериалов 2017 года, то таковыми российские граждане посчитали детективные шоу «Ментовские войны» (5%), «Тайны следствия» (4%) и «След» (4%).

Ранее компания «Амедиа» опубликовала рейтинг самых популярных иностранных сериалов среди российских зрителей. По данным портала «Амедиатека», популярным стало шоу телеканала HBO «Игра престолов».

Также зрителям понравились сериалы «Американский вандал», «Очень странные дела», «Нарко» и «Корона».

В ТОП-5 иностранных фильмов 2017 года вошли картины «Стать Уорренном Баффетом», «Лжец, Великий и Ужасный», «На колесах», «Проект «Токио» и «Здравствуйте, я ваша девушка».

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