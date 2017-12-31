Кинокритики составили список худших фильмов 2017 года

Лос-Анджелес, США, , 10:08 — REGNUM Портал Variety опубликовал два рейтинга худших фильмов 2017 года, их независимо друг от друга составили два известных кинокритика — Оуэн Глейберман и Питер Дебрюж.

По мнению Оуэна Глейбермана, первое место в рейтинге самых худших картин 2017 года заняла лента «Афера по-английски» (Trespass Against Us) с Майклом Фассбендером и Бренденом Глисоном.

Также в его антирейтинг вошли следующие картины: «Джуманджи: Зов Джунглей», «Книга Генри», «В тихом омуте» и «T2: Трейнспоттинг».

Питер Дебрюж в свою очередь посчитал самым плохим фильмом 2017 года «Ноктюраму» Бертрана Бонелло. По мнению Дебрюжа, режиссер не выдал в этой картине тех идей, который были нужны, кроме того — он удержался от должной социальной критики.

В его ТОП-5 самых плохих фильмов 2017-го года также вошли: «Эмоджи фильм», «Кулачный бой», «Снеговик» и «Уменьшение».