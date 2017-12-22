Детская фотография на грани с психологией

Санкт-Петербург, , 14:00 — REGNUM Знать азы фотографического искусства в наше время стало едва ли не одним из важных требований не только для профессиональных фотографов, но и для представителей других профессий. Неудивительно, что желание научиться не просто смотреть в объектив, а ещё и видеть то, что в него попадает, появляется не только у взрослых, но и у детей.

Корреспондент ИА REGNUM пообщался с преподавателем фотостудии «Контраст» в Санкт-Петербургском городском центре детского технического творчества Анатолием Черновым и узнал, какую роль играют полученные знания в дальнейшей жизни подрастающего поколения, чем «детская» фотография отличается от «взрослой» и почему менталитет оказывает большое внимание на конечный результат съемки.

: Как давно Вы преподаёте в фотостудии?

Уже более 20 лет. Точнее, 22 года, мой стаж даже больше возраста самых старших ребят в этой группе.

: Как Вы пришли к преподаванию?

Меня об этом все спрашивают, однозначно я не могу сказать. Увлёкся, и всё.

: Вы сами продолжаете фотографировать?

Бывает. Конечно, продолжаю фотографировать, но хотел бы больше.

: Чему Вы обучаете своих учеников в фотостудии?

Ученики в студии: Вы учите нас видеть. И жизни.

Анатолий: Основам фотографии. Но главная задача — это уметь видеть фотографию своим личным взглядом. То есть не просто щёлкать, а из этого бесконечного количества выбрать что-то одно хорошее. Уникальности учу. Само собой, учу также основам аналоговой фотографии. К сожалению, желающих заниматься именно аналоговой съёмкой становится всё меньше и меньше.

: А с чем Вы это связываете?

Это более трудоёмкая работа. Современные технологии позволяют получать фотографии очень быстро, раз — и готово. А аналоговая фотография требует терпения и знаний намного больше.

: Сейчас в фотографическом сообществе аналоговая фотография снова постепенно набирает популярность.

Был уже такой период, эта популярность идёт по синусоиде, она идёт то на подъём, то на спад, она непостоянна. Семь-восемь лет назад каждый бегал с аналоговым фотоаппаратом, плёнки проявлял, сейчас уже это стихло. Интерес снова поднимается, но пока не в таком масштабе, а тогда каждый второй человек считал обязательным хотя бы одну плёнку проявить и показать, что у него есть такой фотоаппарат.

: Многие ли Ваши ученики продолжают профессионально заниматься фотографией?

Именно фотографами, может быть, работают единицы, но знания, которые они получили, успешно используют. Дело в том, что нынче без знаний основ фотографии нельзя быть хорошим дизайнером, хорошим журналистом. Она везде нужна, даже в инженерии. Поэтому именно профессиональных фотографов очень мало, единицы: Саша Силкин, Сергей Кобец. Некоторые становятся кинооператорами, как Гоша Фиревич.

: Вы поддерживаете связь с выпускниками?

Конечно. Часто приходят, делятся опытом с подрастающим поколением. Кто-то работает главным инженером, кто-то в информационном агентстве. Кто-то учится за границей и работает дизайнером. Они все заходят, рассказывают о себе, наставляют учеников на верный путь.

: Есть ли какие-то фотосерии или работы, которые Вам особенно запомнились за всё время преподавания?

Мне запомнились не серии, а работы учеников, про которых можно сказать, что это их работа, то есть у них своя рука уже есть, свой стиль. Смотришь на работы Марианны Якобсон и сразу видишь, что это работы Марианны. Такие ребята и работают фотографами.

: Обучение фотографии в группе, в студии имеет преимущество перед индивидуальным?

Групповое обучение всегда имеет преимущество, потому что ученики между собой делятся. Свои недостатки, свои успехи друг другу показывают. Индивидуальное — это когда человек один занимается, книжки читает. Конечно, ребята должны вместе заниматься. Я помню, когда учился в своей Академии (нынче Университете), педагог сказал: обучение — это не то что вы там книжки изучаете, а то, что вы между собой общаетесь. Это самый главный вид обучения, потому что мозговой штурм идёт со всех сторон. Ученики впитывают и учатся друг у друга.

: К каким направлениям и жанрам фотографии ученики проявляют наибольший интерес?

По-разному. У каждого есть своё предпочтение. Всё зависит от образованности, воспитания, от предрасположенностей, менталитета.

: А как фотографическое творчество зависит от менталитета?

Это культура. У меня занимаются девочки из Сирии, там совсем другой взгляд.

: Чем он отличается?

Национальным колоритом. Снимая здесь, в Петербурге, они показывали свой национальный колорит. У меня девочка занималась из Италии, у неё были очень изысканные работы.

: То есть то, как будет выглядеть фотография, зависит от национального колорита, от культуры взгляда фотографа?

Конечно. Это ещё и образованность. Это заметно в детской фотографии.

: А во взрослой?

Во взрослой тоже, они даже специально настраиваются, стремятся показать именно свой менталитет. Взрослая фотография немного сложнее, это совсем другая психология. Детскую фотографию надо рассматривать параллельно с детской психологией.

: А когда фотографии перестают быть «детскими» и становятся «взрослыми»?

В процессе взросления фотографа.

: То есть процесс взросления фотографа отражается в его работах?

Конечно. Совсем другие темы затрагиваются, совсем другой колорит получается в работах.

: Есть ли преимущества у «детской» фотографии перед «взрослой», профессиональной?

Нет преимуществ, их нельзя сравнивать, детские фотографии уникальны, уникальны как раз тем, что отличаются от профессиональной фотографии.

: Как бы Вы объяснили эту уникальность?

Эти работы детским взглядом передаются. Взрослый уже не сможет так передать.

: В чём, на Ваш взгляд, заключается феномен фотографии? Ведь у каждого фотографа один и тот же пейзаж выглядит по-разному.

Я даже не задумывался об этом, я бы не сказал, что фотография феноменальна. Фотография — это документ. Фотограф ворует мгновения, и то, как будет выглядеть его работа, зависит от его взгляда, угла зрения.

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