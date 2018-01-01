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Список самых богатых знаменитостей в 2017 году

Культура

Первое место досталось Джорджу Лукасу

Нью-Йорк, США, 1 января 2018, 00:36 — REGNUM  Джордж Лукас возглавил рейтинг самых богатых знаменитостей по версии Forbes в 2017 году, состояние кинорежиссера на данный момент оценивается в $ 5,5 млрд, список был опубликован в журнале.

На второй строчке рейтинга расположился другой известный кинематографист — Стивен Спилберг, на данный момент ему принадлежит $3,6 млрд. Третье место в списке досталось телеведущей Опре Уинфри ($2,8 млрд).

Четвертое место занял известный баскетболист Майкл Джордан ($1,4 млрд), а замыкает ТОП-5 Дэвид Копперфильд ($875 млн).

В ТОП-10 самых богатых известный людей по версии Forbes также попали: Шон Комбс, известный как Diddy ($820 млн), Jay-Z ($810 млн), гольфист Тайгер Вудс ($750 млн), Dr. Dre (740 млн) и писатель Джеймс Паттерсон ($730 млн).

Напомним, ранее эксперты Forbes назвали самых переоцененных актеров года, первое место в списке досталось Марку Уолбергу.

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