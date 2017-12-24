Анастасия Алексеева, , 14:38 — REGNUM

YouTube-блогеров можно условно разделить на две части: тех, кто снимает для взрослой аудитории, и тех, чей контент ориентирован на подростков. Так кто же формирует нравы и принимает непосредственное участие в воспитании наших детей?

Ивангай

Самый популярный блогер в русскоязычном сегменте YouTube — Иван Рудской, больше известный под псевдонимом Ивангай. За четыре года существования его канал собрал более 12 млн подписчиков и 2,8 млрд просмотров. Основную тему роликов блогера выделить сложно, потому что их так же много, как и зрителей канала. Зато стиль 21-летного Ивана Рудского неизменен — кривляния, которые вряд ли оценит взрослая аудитория. Неудивительно, что среди зрителей Ивангая в основном девочки подросткового возраста.

Несмотря на несерьезность роликов, YouTube приносит блогеру вполне серьезные деньги. По подсчетам различных источников, в среднем Ивангай зарабатывает в месяц около 1,5 млн рублей. Однако сейчас поклонники блогера ломают голову над тем, куда он пропал. Последний ролик на канале был опубликован в конце сентября, при этом Ивангай не сообщал о своём уходе из YouTube и за три месяца ни разу не объяснил причину своего долгого отсутствия. Впрочем, фанаты пока не поднимают панику, так как подобные перерывы в творчестве наблюдались у него и ранее. Тогда Рудской объяснял своё поведение тем, что обдумывал новый формат канала. Вполне вероятно, что на этот раз причина та же, ведь количество просмотров последних видео постепенно падает.

Марьяна Ро

Если вы посмотрите ролик Ивангая, а потом Марьяны Ро (Рожковой), сразу заметите некую схожесть. Видимо, кривляние — это путь к успеху. Хотя в карьере девушки сыграло роль не только оно, но и сам Иван Рудской. Несколько лет блогеры состояли в отношениях, и по мнению многих зрителей, именно это повлияло на количество подписчиков девушки, которых за три года набралось 5,6 миллионов.

После расставания карьера Марьяны пошла по наклонной. Многие подписчики Ивангая ополчились против девушки, из-за чего в её сторону полетели гневные комментарии. В итоге Марьяна Ро решила извлечь выгоду из волны ненависти и сняла видео «Я устала…», которое обилием слёз и жалоб вызвало небывалый ажиотаж и набрало 14 млн просмотров.

В начале ноября Марьяна объявила о своем уходе из YouTube и начале карьеры певицы. Но то ли новая деятельность не принесла ожидаемых плодов, то ли это оказался очередной ход по привлечению к себе внимания. Так или иначе, за последние несколько дней на канале появились уже два новых видео. Сама же Марьяна объяснила, что после долгой карьеры на YouTube не может так резко отказаться от видеоблога.

Саша Спилберг

Несмотря на псевдоним, с известным американским режиссером Саша Спилберг не имеет ничего общего. Долгое время она не раскрывала всю правду о себе, однако в 2016 году газета «Коммерсант» выяснила, что настоящее имя девушки — Александра Балковская, а её отец — Александр Балковский, основатель агентства Z-agency, продюсирующего популярных видеоблогеров.

Оказал ли влияние родитель на карьеру Саши в YouTube, точно не известно. Однако в том, что Саша-певица раскручивается с помощью отца, сложно сомневаться. Как бы там ни было, популярность девушки растет, а сама блогер осваивает всё новые профессии, среди которых затесалось уже и актерское искусство. Несмотря на разносторонность, большее внимание девушка всё же уделяет своему каналу на YouTube. Другой вопрос — насколько содержательны её видео? Вряд ли взрослый человек поймет смысл таких роликов, как «Ванная из чипсов» или «Везу папу на машине». Однако они стабильно набирают около 4—5 млн просмотров.

Особый резонанс не только у зрителей, но и у других пользователей Сети вызвало выступление Спилберг в Госдуме РФ в конце мая в рамках молодёжной политики. Девушка «учила» чиновников пользоваться социальными сетями и призывала их стать более «прозрачными», как это делает видеоблогер. По мнению общественности, её речь, как и само выступление, была неуместной.

TheBrianMaps

Максима Тарасенко, основателя канала TheBrianMaps, редко обсуждают в YouTube-сообществах, так как он практически не вступает в конфликты с другими блогерами и не привлекает к себе внимание различными скандалами. Тем не менее TheBrianMaps занимает десятую строчку по количеству подписчиков всех русскоязычных каналов на YouTube.

Свою карьеру на видеохостинге Тарасенко начал в 2011 и первые два года снимал обзоры компьютерной игры Minecraft. Позже блогер перешел и на другие игры, а в конце 2015 года отошел от этой тематики и стал снимать пародии и комедийные мини-фильмы на различные темы. В видео участвует много персонажей, которых играет сам блогер. Лишь иногда в его роликах появляются другие люди. Такой формат полюбился аудитории, в результате чего на канал блогера подписались уже более 6 млн человек. Хотя до популярности Ивангая Максиму Тарасенко еще шагать и шагать, а точнее снимать, именно его называют главным конкурентом блогера.

Катя Клэп

24-летняя Катя Клэп (Екатерина Трофимова) считается бабушкой российского YouTube, и не потому, что её возраст далек от подросткового. Свою карьеру Клэп начала еще в 2008 году, когда конкуренции на видеохостинге практически не было, а видеоблогеров можно было пересчитать по пальцам.

На своём первом канале FoggyDisaster девушка выкладывала комедийные ролики, в которых сама играла несколько ролей одновременно, что и стало крючком для привлечения зрителей. Вскоре Клэп создала еще один канал, на котором выкладывает влоги (видео из повседневной жизни). Подобно Максиму Тарасенко, Катя практически не реагирует на различные провокации со стороны других блогеров (хотя таких было немало) и держит личную жизнь под замком. Возможно, такое поведение создаёт некую интригу вокруг личности девушки, что является магнитом для аудитории.

С каждым годом ролики Кати Клэп становятся более серьезными, а развлекательный канал FoggyDisaster и вовсе покрылся пылью. Основными аспектами творчества Клэп стали путешествия, карьера, интернет и рассуждения на различные темы.

Мария Вэй

Мария Вэй (Керимова) начинала снимать свои видео для YouTube как бьюти-блогер. Среди основных тем канала — макияж, уход за телом, мода и т.п. Однако с ростом количества подписчиков девушка стала развивать и другие направления, среди которых особой популярностью пользуются влоги. Благодаря своей внешности она нередко появляется в качестве актрисы в различных музыкальных клипах и фильмах. Среди последних — «Новогодний переполох», который вышел на экраны 14 декабря.

Как и в карьере Марьяны Ро, на рост количества подписчиков Вэй повлиял другой блогер, а именно Катя Клэп. Некоторое время девушки довольно крепко дружили, благодаря чему Мария Вэй смогла перенять у коллеги мастерство создания качественных видео, а позже засветилась в нескольких её роликах. Однако дружба долго не продлилась, и подписчики обеих девушек стали гадать, что послужило причиной ссоры. Основой версией, на которую в одном из видео намекнула Клэп, стало то, что Мария Вэй просто хотела подняться на YouTube за счет подруги.

Лиззка

Несмотря на то, что на канал Лиззки (Елизаветы Неред) подписаны лишь 1,6 млн человек, Российское исследовательское агентство блогеров признало девушку одним из самых влиятельных видеоблогеров рунета. Резкий скачок её популярности произошел летом 2017 года, когда Лиззка сняла дисс (направление в хип-хопе критического содержания) на видеоблогера Эвдарда Атеву, который набрал более 21 млн просмотров.

Между тем опыт в обсуждении коллег у Лиззки был и ранее, за счет чего и начался активный рост её аудитории. Подобный контент сыграл на руку блогеру, и в сентябре она победила в номинации «Лайк за хайп» на мероприятии «Видфест». Тем не менее в остальном Лиззка не смогла зацепить зрителя. Если после выхода скандального ролика её видео стабильно набирали более 1 млн просмотров, то сейчас с трудом собирают 500 тысяч.

Желающих заявить о себе с помощью YouTube немало, а сейчас мода на ведение собственного видеоблога распространяется всё шире, особенно среди подростков. И ориентиром для них становятся современные популярные блогеры, контент которых, к сожалению, иногда оставляет желать лучшего.

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