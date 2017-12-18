7 проектов Алтая — в топе Минэкономразвития РФ

Барнаул, , 11:59 — REGNUM Сразу семь событий Алтайского края и Республики Алтай удостоены звания «Национальное событие года» и включены в ТОП-200 самых интересных событий России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Часть из них достигли международного уровня и известны по всему миру. К таким мероприятиям, к примеру, относятся масштабный фестиваль «Алтайская зимовка», приуроченный к прилету лебедей на незамерзающие озера Алтайского края», — поясняют в Минэкономразвития РФ.

Среди лучших событий есть гастрономические фестивали и спортивные состязания, военные, исторические реконструкции и народные праздники, демонстрирующие уникальные особенности регионов, фестивали, посвященные отдельным видам искусства — литературе, живописи, кинематографу, музыке и даже архитектуре.

К примеру, «Чага Байрам» — это древний праздник, уходящий своими корнями в Чуйскую степь, где когда-то местные народы проводили ламаистский обряд встречи Нового года. Его празднование по традиции начинают рано утром в одном из мест поклонения Солнцу. Зажигается костёр, собравшиеся молятся и преподносят дары. Причём, обряд совершают только мужчины, которые перед праздником придерживаются поста и читают сутры. Самая красивая часть обряда — это привязывание белых ленточек, называемых «кыйра», к священному дереву.

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Затем начинаются народные празднования: выступления национальных коллективов, знаменитых певцов, творческих групп, соревнования по национальным видам спорта — алтай-кюреш, «лазанье на кедр», перетягивание каната. И хотя Чага Байрам отмечается также монголами, тувинцами, бурятами, калмыками, и даже народами Тибета и Индии, с 2012 года он является официальным праздником Республики Алтай.

В Алтайском крае с наступлением весны отмечают «Цветение маральника». Мероприятие, посвящённое началу летнего туристического сезона проходит в очень живописным месте. Когда весна освобождает города и равнины от снега, лилово-розовым цветом вспыхивает маральник. Такое бывает только в горах Алтая. Помимо мастер-классов ремесленников, организаторы проводят соревнования по ориентированию, рафтингу и чемпионат по плаванию в холодной воде.

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Одним из главных гастрономических событий Алтайского края является межрегиональный фестиваль напитков «Алтайфест». Он поддерживает традицию проведения в регионе продовольственных выставочно-ярмарочных мероприятий, направленных, прежде всего, на популяризацию местной продукции и позиционирование регионального бренда «Алтайские продукты +100 к здоровью!».

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Главной целью этого яркого и масштабного праздника является формирование культуры потребления напитков, знакомство со всем их многообразием: лимонадами, натуральными соками и нектарами, морсами из алтайских ягод, минеральными водами, коктейлями, ароматными сидрами, пенными напитками. В фестивале, который уже стал визитной карточной туристического Алтая, принимают участие как крупные заводы по производству пивобезалкогольных напитков, так и небольшие частные предприятия. Помимо напитков на «АлтайФесте» можно попробовать разнообразные блюда и закуски, приобрести изделия от ремесленников региона.

Также в ТОП-200 национальных событий включен большой фестиваль электронной музыки «ЯроVoice». В его рамках 8 суббот подряд выступают лучшие ди-джеи России и Республики Казахстан, пропагандирующие самые прогрессивные направления электронной музыки. Гости праздника смогут посетить более 30 площадок, совершить прогулки на яхте, экскурсии по озеру на плавучей барже, поучаствовать в пляжных спортивных соревнованиях, испытать на себе экзотику плавучей бани, посетить торговую ярмарку в пешеходной зоне курорта. Также туристы, приехавшие в Яровое на центральную вечеринку фестиваля (14−15 июля), станут участниками еще одного известного события — ежегодного установления рекорда по массовому лежанию «звездочкой» на воде озера Яровое.

Республика Алтай традиционно привлекает своим национальным колоритом и играми Эл-Ойын (название переводится как «всенародные игры, всенародный праздник»).

Первый раз его отметили в Онгудайском районе в 1988 году в с. Ело. Здесь в 1756 году 12 алтайских глав родов составили письмо императрице Елизавете с просьбой принять в подданство Российской империи малочисленный алтайский народ, которому грозило полное уничтожение со стороны Китая. В 2015 году принято решение провести праздник в столице республики — городе Горно-Алтайск (до этого он проходил постоянно в с. Ело). А изначально мероприятие было кочевое и проводилось во всех районах республики.

Эл-Ойын продолжается три дня, в ходе которых проходятся традиционные национальные состязания: борьба куреш, набивание жестка (тебек), стрельба из лука (ок-jаа адыш), поднятие камня (кодурге таш), конные скачки, «Кок Бору» и другие.

В национальный календарь лучших событий вошел также традиционный всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Напомним, это грандиозная культурная акция, посвященная памяти писателя, кинорежиссера и актера Василия Шукшина. Дни наполнены встречами с писателями, презентациями новых книг, фото и художественными выставками, творческими встречами с актерами и режиссёрами, образовательными мастер — классами. Главное событие — кинофестиваль. На его многочисленных площадках демонстрируют фильмы-участники фестиваля, большинство фильмов представляют участники съёмочного процесса.

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Кульминация фестиваля проходит на горе Пикет. Именно там, по традиции, организуют народные гуляния, фольклорный фестиваль, чествование победителей и вручение главного приза «царицы ваз».

Шукшинские дни это не просто народный праздник, это гуляния, которые в 1976 году инициировал сам народ — друзья и односельчане Шукшина собрались на горе Пикет в том самом месте, которое Шукшин показывал во многих своих фильмах и стали читать его рассказы, вспоминать его фильмы, говорить о правде и нравственности. Этот формат сохранился до сих пор.

Еще одним национальным достоянием рейтинга лучших культурных мероприятий России стал фестиваль Ак Талай Маргаан в Республике Алтай. Он проводится с целью выявления сильнейших команд по рафтингу, популяризации и дальнейшего развития в России видов спорта на бурной воде, отработки новых форм проведения соревнований, повышения технического и тактического мастерства участников, обмена опытом, расширения дружественных и деловых связей, пропаганды активных видов отдыха.

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Соревнования проводятся в международном классе судов Рафт-4 и Рафт-6 и среди мужских и женских экипажей из России и зарубежных стран. Участники и зрители могут по достоинству оценить мощь и красоту горных рек, и обаяние природы Горного Алтая.

Как отмечают в Минэкономразвития РФ, представленные проекты заслужено получили статус «национального», так как являются самыми значимыми событийными мероприятиями, которые стремятся посетить туристы не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.