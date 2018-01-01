Назван самый переоцененный актер — 2017

Вашингтон, , 00:41 — REGNUM Марк Уолберг назван самым переоцененным актером 2017 года, к такому выводу пришли эксперты Forbes, напомнив, что актеру за участие в фильме «День патриота» был выдан аванс в размере $68 млн.

Автор статьи Натали Робэмед указала на то, что этот аванс Уолберга оказался больше, чем мировые кассовые сборы фильма. Кроме того, по состоянию на 1 июня 2017 года вышло три фильма с Уолбергом, каждый из которых вернул только $4,4 на каждый 1$, потраченный на актера.

Журналистка отмечает — на фоне того, что драме с его участием «Глубоководный горизонт» едва удалось вернуть в прокате $110 млн, затраченных на производство, многомиллионные выплаты Марку Уолбергу кажутся неадекватными.

Второе место в антирейтинге занял актер Кристиан Бэйл, снявшийся в фильме «Обещание». Этой картине удалось вернуть только 11% от затраченных средств. На $1, потраченный на Бэйла, приходится лишь $6,6, полученных фильмами с его участием в кинотеатрах.

Третью строчку в списке занял Ченнинг Татум с показателем $7,6 / $ 1. Частично в этом виноват фильм «Удача Логана», который при бюджете $29 млн смог собрать в мире лишь 46,7 млн.

Напомним, ранее Гильдия киноактёров США озвучила список претендентов на премию в 2017 году. Наибольшее количестве номинаций собрали фильмы «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» и «Леди Птица».