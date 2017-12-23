Национальное достояние Америки на российских экранах

Москва, , 10:05 — REGNUM Сегодня, 23 декабря, на большие экраны возвращается фильм Джеймса Кэмерона «Титаник». Проект «Иноекино» устраивает специальный показ картины в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Впервые лента увидела свет двадцать лет назад, однако идея создания фильма о легендарном лайнере появилась у режиссера еще в 1997 году, когда он посмотрел документальный фильм о «Титанике».

Бюджет картины составил более $200 млн и был рекордным для своего времени. Большие вложения принесли и высокие сборы — фильм собрал около $2 млрд и считался самым кассовым за всю историю кинематографа, пока его рекорд не побил «Аватар».

Создатели ленты стремились реалистично воссоздать картину того времени, для чего создали макет корабля, величина которого практически достигала масштабов настоящего лайнера, и реконструировали декорации на нем под присмотром компаний, которые когда-то оснащали «Титаник».

Тем не менее в фильме можно встретить исторические неточности, одну из которых режиссер допустил намерено. Так, при съёмках эпизодов в спасательных шлюпках освещение декораций было недостаточным, ведь ночь на 15 апреля 1912 года оказалась безлунной. Тогда Кэмерон ввел в сюжет электрические фонарики, хотя в то время у настоящих офицеров их не было.

Показы пройдут в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Победа» (Новосибирск) на английском языке с русскими субтитрами. Петербуржцев порадуют дополнительным показом 31 декабря.

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