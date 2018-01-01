В Google назвали самых популярных актеров и музыкантов 2017 года

Маунтин-Вью, США, , 00:15 — REGNUM Итоги поиска в Google в 2017 году были опубликованы в отчете сервиса Trends «Самые популярные темы в 2017 году». Список самых популярных возглавили женщины — актриса Меган Маркл и певица Ариана Гранде.

Маркл оказалась на первом месте в поиске Google благодаря съемкам в сериале «Форс-мажоры» и грядущей свадьбе с британским принцем Гарри, что добавило ей узнаваемости среди пользователей интернета.

На втором месте среди актеров оказался Кевин Спейси, вокруг которого в СШа разыгрался серьезный скандал. Его обвиняют в сексуальных домогательствах.

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Третье место принадлежит актрисе Галь Гадот, которая сыграла главную роль в фильме «Чудо-женщина», четвертое — комику Луи Си Кею, который также был обвинен в домогательствах 30 летней давности, пятое — актеру Биллу Скарсгарду, получившему известность благодаря роли в фильме ужасов «Оно».

Музыкальный топ возглавила певица Ариана Гранде. Ее имя стало известно после теракта во время концерта в Манчестере.

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Вторую строку в рейтинге музыкантов занимает группа Linkin Park, которая в 2017 потеряла вокалиста Честера Беннингтона. Пятерку востребованных музыкантов замыкают Леди Гага, Мэрайя Кэри и Эд Ширан.

Ранее поисковик Яндекс назвал самых популярных артистов. .Мужчиной года стал певец Дима Билан, женщиной года — Мария Максакова.