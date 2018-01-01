Москва, , 01:07 — REGNUM Видеосервис Youtube составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов 2017 года, место лидера занял клип Despacito исполнителя Луиса Фонси, в создании этого видео также участвовал певец Дэдди Янки, полный список опубликован в официальном блоге Google Russia.

На данный момент клип на песню Despacito набрал уже более 4,46 млрд просмотров. На втором месте оказался ролик британского поп-музыканта Эда Ширана, в его основу легла песня Shape of You. На сегодняшний день ролик набрал более 2,8 млрд просмотров.

Третье место занял видеоклип Mi Gente Джея Бальвина и Уилли Уильяма, количество его просмотров уже приблизилось к 1,3 млрд.

Что касается рейтинга российских клипов, то первое место в нем заняло видео группы «Грибы» на песню «Тает лёд». Количество его просмотров приблизилось уже к 143,3 млн.

Второе место досталось клипу «На Стиле» группы «Время и Стекло» (91,4 млн просмотров). Замыкает ТОП-3 самых популярных российских музыкальных видео клип рэпера и ютубера Эльдара Джарахова «Блокеры» (31,8 млн просмотров).