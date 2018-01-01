Названы самые высокооплачиваемые музыканты-2017

Вашингтон, 1 января 2018, 01:54 — REGNUM Американский рэпер Шон Комбс возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире в 2017 году по версии журнала Forbes.
По оценкам издания, доход артиста, выступающего под сценическим псевдонимом Пи Дидди, за год составил $230 млн.
Второе место в списке заняла певица Бейонсе, доход которой составил $105 млн, а замкнул тройку лидеров рэпер Дрейк, заработавший $94 млн.
Далее в списке разместились певец The Weekend с доходом $92 млн, группы Coldplay ($88 млн) и Guns N' Roses ($84 млн).
Также в первую десятку самых высокооплачиваемых музыкантов вошли Джастин Бибер — $83,5 млн, Брюс Спрингстин — $75 млн, Адель — $69 млн и группа Metallica — $66,5 млн.