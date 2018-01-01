Составлен рейтинг самых скучных фильмов всех времен

Лондон, , 04:02 — REGNUM Портал NME 6 декабря опубликовал рейтинг самых скучных фильмов всех времен, список был составлен критиками с подачи компании Samsung, в голосовании приняли участие 2 тыс. британцев.

Samsung решил приурочить эту акцию к премьере фильма Washing Machine («Стиральная машина»), которая прошла 5 декабря в кинотеатре Cineworld, расположенном на Лестер-Сквер в Лондоне.

В картине методом непрерывной съемки показан 66-минутный цикл стирки стиральной машины Samsung. Это 66-минутное действо происходит под музыку легендарного композитора и обладателя «Оскара» Майкла Наймана.

Что касается рейтинга самых скучных фильмов, то первое место в нём досталось картине «Пятьдесят оттенков серого» (2015), за неё проголосовали 34% респондентов.

На втором месте расположился фильм «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999), самым скучным фильмом его посчитали 29% опрошенных. Замыкает ТОП-3 лента «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», выпущенная в 1999 году (26%).

Четвертое место досталось фильму «Горбатая гора» (2005, 26%), пятое — «Трансфомеры» (2007, 24%). Также в ТОП-10 попали: «Почтальон» (1997), «Артист» (2011), «Австралия» (2008), «Ванильное небо» (2001) и «Семь лет в Тибете» (1997).