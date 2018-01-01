Лос-Анджелес, США, , 02:12 — REGNUM Составлен ТОП-10 лучших сериалов 2017 года, над его составлением работали эксперты журнала Vulture, список опубликован на сайте издания.

Первое место Vulture решил отдать сериалу Дэвида Линча «Твин Пикс: Возвращение». Культовому режиссеру в который раз удалось вызвать волну неподдельного интереса к своему творению, споры по поводу сериала и его окончания идут до сих пор, несмотря на то, что последняя серия вышла в сентябре 2017 года.

Второе место критики журнала решили отдать сериалу HBO «Оставленные», в основу которого лег роман Тома Перротты «Остатки». Сериал рассказывает о жизни и не вполне обычных проблемах небольшого городка штата Нью-Йорк.

Третью строчку заняло шоу «Всё к лучшему», производством которого занят телеканал FX, четвертую — «Отжиг» Netflix. Замыкает ТОП-5 2017 анимационный сериал «Конь БоДжек».

Также в ТОП-10 вошли: «Двойка» (HBO), «Молодой Папа» (HBO), «Самурай Джек» (Adult Swim), «Безумная бывшая девушка» (The CW) и «Шоу Кармайкла».