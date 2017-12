Rolling Stone опубликовал ТОП-50 песен 2017 года

Сан-Франциско, США, , 04:41 — REGNUM Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 50 лучших песен уходящего 2017 года, первое место заняла композиция британца Гарри Стайлса Sign of the Times.

Вторая строчка досталась певице Лорд из Новой Зеландии и её творению Homemade Dynamite. На третьем месте оказалась хип-хоп композиция Кендрика Ламара Humble.

Также в ТОП-5 попала песня Bodak Yellow певицы Карди Би (Белкалис Альманзар) и Lights of Home группы U2.

В десятку лучших также вошли: Bad and Boujee (группа Migos и Лил Узи Верт), Despacito (Луис Фонси Дэдди Янки и Джастин Бибер), Feel It Still (рок-группа Portugal. The Man), Lust for Life (певица Лана Дель Рей и The Weeknd).

Напомним, журнал Rolling Stone, выпускающийся в США, посвящен музыке и поп-культуре, он выпускается два раза в месяц тиражом около 1,5 млн копий.