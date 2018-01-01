ТОП-35 лучших комедийных фильмов XXI века

Лос-Анджелес, США, , 02:40 — REGNUM Составлен ТОП-35 лучших комедийных фильмов, выпущенных в XXI веке, над его составлением работали эксперты портала Collider.

В него вошли такие комедии первых годов XX века как «Победители шоу» Кристофера Геста, «Бабба Хо-Теп» Дона Коскарелли, а также «Жаркое американское лето» Дэвида Уэйна.

Среди фильмов, которые были выпущены позже, эксперты отметили «Школа рока» (2004), «Дрянные девчонки» (2004), «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» (2004), «Зомби по имени Шон».

Период с 2010 по 2015 год обозначен комедийными картинами «Супер Макгрубер», «Убойные каникулы», «Скотт Пилигрим против всех», «Девичник в Вегасе», «Милая Фрэнсис», «Конец света», «Мачо и ботан», «Реальные упыри», Отель «Гранд Будапешт», «Супер Майк XXL» и «Шпион».

Что касается анимационных лент, то лучшими были названы следующие произведения: «Отряд «Америка»: Всемирная полиция» (2004), «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (2009), «Лего. Фильм» (2014).