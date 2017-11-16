Я так вижу: астраханец создал скульптуру Путина с крыльями и осетром

Астрахань, , 15:14 — REGNUM В Астрахани появилась странно, но уже широко обсуждаемая скульптура. Зооморфного героя — медведя с лицом президента РФ Владимира Путина выковал из железа астраханский скульптор-самоучка Виктор Кропачев. Сейчас творение красуется в палисаднике частного дома в Трусовском районе. Как признался сам автор композиции под названием «Ум, сила и душа», работа готовилась для выставки одном из учреждений культуры в Астрахани, но организовать вернисаж Кропачеву не удалось.

Идея создать подобный шедевр появилась ещё шесть лет, но долго пришлось ждать вдохновения. Скульптор добавил, что тщательно всё обдумывал, пишет КаспийИнфо. А вот сама работа над проектом заняла несколько месяцев.

Замысел скульптуры таков: медведь с крыльями — это своего рода образ России, во главе которой находится Путин. Одной ногой медведь наступает на голову орла, олицетворяющего внешних врагов Российской Федерации. В лапах медведь символично держит осетра. Этим автор показывает доброту и душевность российского президента, который несколько лет назад в Астраханской области выпускал в Волгу молодь осетра.

Как обычно, мнения на счёт такого рода современного искусства и видения скульптура разделились. Житель Иркутска, например, посчитал творение прекрасным, даже патриотичным.

«А мне нравится. Вполне достойно. Мастер своего дела. Побольше бы подобных скульптур для подъёма патриотизма в стране. Спасибо Владимиру Владимировичу, что своим образом воодушевляет творческих людей на такие произведения. Очень круто!» — написал один из пользователей соцсети.

Но были и далеко не лестные отзывы о творческой задумке Кропачева. «Чупакабра, жрущая селёдку», «шизофрения на марше», «Вот, уж точно без комментариев». «белочка отдыхает» и ещё массу подобных мнений опубликовали интернет-пользователи, высмеяв скульптуру Путина. Кто-то предположил, что композиция обязательно должна стать новым мемом.

При этом одни предлагают автора наградить, другие — посадить.

«Художника каждый может обидеть. Там так видят своего царя. В. Кропачев талантище!!! Наградить скульптора бесплатной поездкой в Магадан. Отменный птеродактель вышел. Я предлагаю увековечить царя и поставить шедевр на мавзолее», — поделился своим мнением А.

«А вообще на месте гаранта я б оскорбился, зоофелия какая-то, да и чертовщиной попахивает», — считает житель Псковской области.

«Че-та страшный какой-то Путин получился. Вурдалак такой из разных частей животных. Я думаю, что скульптор себе срок настрогал лет на 10−15 (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM ), — написал еще один комментатор.

Добавим, что художественной ковкой Виктор Кропачев начал заниматься еще с 2009 года. Несколько лет назад ему даже удалось получить от региональной службы занятости субсидию на развитие собственного дела. Последнюю выкованную скульптуру автор собирается подарить Владимиру Путину.