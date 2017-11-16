Католическое Рождество на Украине объявлено выходным днем

Киев, , 14:33 — REGNUM Депутаты Верховной рады проголосовали 16 ноября за законопроект, устанавливающий католическое Рождество выходным днем на Украине, сообщается на официальном сайте украинского парламента.

Согласно сообщению, новый законопроект объявляет 25 декабря — выходным днем, поскольку в этот день римско-католическая церковь отмечает Рождество Христово. Одновременно с этим законопроект отменил выходной день 2 мая, оставив выходной только на 1 мая.

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Отмечается, что на Украине около трети верующих исповедуют протестантизм и католичество, поэтому новый закон позволит праздновать Рождество как 25 декабря, так и 7 января. Украинская греко-католическая церковь празднует Рождество Христово вместе с православными — 7 января.

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Напомним, ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что он предложил правительству Украины законопроект, который отменяет выходной день 8-го марта в связи с «декоммунизацией» праздника и заменяет его с Международного женского дня на День борьбы за права женщин.

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