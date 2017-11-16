Мединский сравнил решение суда Амстердама с действиями фашистов

Москва, , 12:34 — REGNUM Отчуждение крымской коллекции золота скифов Голландией можно приравнять к музейным хищениям, совершенным фашистами, об этом министр культуры России Владимир Мединский заявил в интервью, опубликованном 16 ноября РИА Новости.

Читайте также: «Передача скифского золота Киеву — опасный правовой прецедент»

"Речь идет о беспрецедентном отчуждении музейных ценностей. Это можно сравнить только с музейными хищениями времен итальянских походов Наполеона или фашистской агрессии», — сказал Мединский.

Кроме того, по словам министра, сложившаяся ситуация не может не отразиться на российско-голландских межмузейных отношениях.

«я буду не вправе санкционировать любые выставки на территории страны, где создается опаснейший прецедент изъятия культурных ценностей», — добавил министр культуры РФ.

Напомним, речь идет о решении суда Амстердама о передаче экспонатов выставки «Крым: Золото и секреты Чёрного моря» Украине.

Читайте также: Коллекция «скифского золота» из Крыма может задержаться в Нидерландах

Конфликт вокруг музейных реликвий тянется еще с 2014 года, когда музеи Крыма предоставили свои экспонаты на выставку в музей Амстердама. После завершения выставки украинская сторона потребовала вернуть экспонаты.

Читайте ранее в этом сюжете: «Передача скифского золота Киеву — опасный правовой прецедент»