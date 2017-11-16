Проект Центрального музея российского казачества представят в Петербурге

Санкт-Петербург, , 11:06 — REGNUM Государственный исторический музей в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума представит проект создания Центрального музея российского казачества, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе форума. Презентация проекта пройдет вечером 16 ноября в Белом зале Главного штаба Эрмитажа.

Как предполагается, Центральный музей российского казачества разместится в Южном корпусе Военной богадельни, построенной в середине XIX века на Измайловском острове в Москве по проекту архитектора Константина Тона. Музей планируется открыть к началу 2020 года, он станет частью комплекса Государственного исторического музея. Предполагаемая площадь экспозиции — более 600 квадратных метров.

Государственный исторический музей хранит в своей коллекции значительное количество персональных казачьих наград (грамот, жалованных ковшей и сабель, именных медалей и орденов), оружия, дореволюционной униформы и знамен российского казачества, картин, оригинальной графики, скульптуры, письменных источников и картографических материалов, мемориальных вещей.

В презентации проекта Центрального музея российского казачества примут участие высокопоставленные сотрудники администрации президента РФ и Минкультуры, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, внук писателя Михаила Шолохова — Александр Шолохов, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября 2017 года. Организаторы Форума — правительство Российской Федерации, правительство Санкт-Петербурга.

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