Калужские заключённые написали иконы для конкурса

Калуга, , 13:42 — REGNUM Осуждённые колоний Калужской области представили девять иконописных работ на региональный этап Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением», который проводят в рамках международных Рождественских чтений. Как пояснил 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM официальной представитель калужского регионального УФСИН России, майор внутренней службы Олег Сивухов, работы не относятся к канонической иконописи, скорее являются «живописными изображениями» лика святых, что позволило авторам проявить свободу самовыражения.

Кружки иконописи открыты под патронажем священнослужителей Русской православной церкви с целью духовно-нравственного воспитания осужденных и действуют при пяти исправительных учреждениях региона. Представленные на конкурс иконы написаны осуждёнными-прихожанами храмов при колониях.

Хотя отобранные работы отличаются по технике выполнения и уровню мастерства, все они получили высокую оценку комиссии. Первое место по итогам открытого голосования получило изображение блаженной старицы Матроны, выполненное осуждённым Валентином Д. из лечебно-исправительного учреждения №1 посёлка Товарково. Второе место отдано работе участника из исправительной колонии №3, третье место поделили между собой работы из ИК-2 посёлка Товарково и ИК-5 города Сухиничи.

«Теперь работа победителя регионального этапа будет участвовать в финале Всероссийского конкурса иконописи «Канон», подводить итоги которого будет ФСИН России совместно с Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению, Общественным советом при Федеральной службе исполнения наказаний по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы и Общероссийской общественной организацией «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы», — заявил Сивухов.

Напомним, на 1 января 2017 года в калужских колониях находилось 4932 осуждённых. В настоящее время при каждом исправительном учреждении Калужской области действует православный храм или молельная комната, во многих открыты воскресные школы, имеются библиотеки религиозной литературы. Духовная община осуждённых учреждений уголовно — исполнительной системы области насчитывает более 300 человек.