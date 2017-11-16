Картина Да Винчи «Спаситель мира» продана за рекордные $450 млн

Нью-Йорк, США, , 11:06 — REGNUM Картина художника эпохи Возрождения Леонардо Да Винчи «Спаситель мира», проданная на аукционе Christie's в Нью-Йорке, стала самым дорогим памятником живописи за всю историю аукционов, уйдя с молотка за более чем $450 млн, 16 ноября сообщает сайт аукционного дома.

Торги продолжались около 20 минут, конечный покупатель произведения искусства остается неизвестным.

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На картине изображен портрет Иисуса Христа в голубом одеянии, правой рукой благословляющего, а в левой удерживающего прозрачный шар.

В пресс-релизе Christie's сообщается о том, что портрет размером 64,5 см на 44,7 см работы Леонардо, по предположениям экспертов, был написан для французской монархической династии, и затем попал в Англию (после женитьбы английского короля Карла I на французской принцессе).

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После 1763 года судьба картины остается неизвестной на протяжении почти полутора веков. Однако в 1900 году она (хотя и в сильно поврежденном виде), все же попадает в частную коллекцию.

Напомним, до проведенных торгов самым дорогим произведением живописи, проданным с аукциона, была картина кисти Пабло Пикассо «Алжирские женщины». В 2015 году она была продана за $179,4 млн.

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