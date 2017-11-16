Провалы на чемпионатах WorldSkills Чувашия хочет решить за счёт премий

Чебоксары, , 10:28 — REGNUM В Чувашии победители чемпионатов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills («Ворлдскиллс») получат государственную поддержку — их планируют премировать за счёт республиканского бюджета. Размер поощрения в зависимости от уровня соревнований и призового места составит предположительно от 30 до 100 тыс. рублей. Кроме того, премии получат наставники. Соответствующий проект документа разработало минобразование Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Решение принимается для «повышения качества профессионального образования, пропаганды рабочих профессий и специальностей». Одним из показателей уровня подготовки являются результаты участия в национальных и международных чемпионатах по стандартам WorldSkills. Чувашия вступила в движение WorldSkills в 2012 году, в настоящее время её членами являются 84 региона.

Всего в России было проведено пять финалов национального чемпионата, результаты представителей Чувашии оставляют желать лучшего: завоевано четыре медали, при этом ни одной высшего достоинства. В 2013 году на первом национальном чемпионате в Тольятти студент Чебоксарского экономико-технологического колледжа (ЧЭМК) завоевал второе место по компетенции «Кирпичная кладка». В 2016 году в Красногорске студентка Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции получила «бронзу» по компетенции «Кондитерское дело». В 2017 году в Краснодаре студенты ЧЭМК получили одно «серебро» («Поварское дело») и одну «бронзу» («Электроника»).

В качестве мотивации минобразование решило премировать с 2018 году победителей и призёров чемпионатов. Размер премии составит от 30 тыс. до 100 тыс. рублей — в зависимости от уровня соревнований и призового места. Максимальная сумма предусмотрена за первое место в международных соревнованиях WorldSkills. Денежное вознаграждение получат и наставники — от 15 тыс. до 50 тыс. рублей.

«Реализация не повлечет увеличения расходной части республиканского бюджета и будет осуществляться за счет перераспределения средств, предусмотренных на финансирование государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования». Данный проект не требует согласования с Министерством финансов Российской Федерации, так как поощрения не несут социальный характер», — отмечается в документе.

Отметим, впервые российская команда приняла участие во всемирном чемпионате рабочих профессий WorldSkills International в 2013 году. Чемпионат проходилв Лейпциге (Германия) и собрал 1000 участников из 52 стран, среди которых Россия заняла последнее место. В мировом чемпионате рабочих профессий Worldskills Competition-2015, прошедшем в Сан-Паулу (Бразилия), ни в одной из дисциплин российской команде не удалось завоевать призовые места. По итогам соревнований участники сборной России заняли 14 место в общем зачете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин встретился с членами российской сборной WorldSkills, которые вернулись из Абу-Даби и привезли с собой шесть золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медали, а также 21 медальон за профессионализм. Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. Напомним, следующий чемпионат мира WorldSkills пройдет в Казани.

«Мы будем выстраивать дальнейшие программы по подготовке кадров, и это одно из важнейших наших направлений. Правительство, соответствующие структуры все это учитывают, все эти тенденции современные учитывают, как идет ваша подготовка, с тем чтобы в колледжах, соответствующих средних, а потом в высших учебных заведениях вносить соответствующие коррективы в подготовку, в том числе подготовку тех, кто сами работают, подготовку преподавательского состава», — отметил президент.