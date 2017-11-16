Шахназаров: В СССР нас учили служить народу, сейчас — у культуры нет цели

Москва, , 09:27 — REGNUM Современная российская власть не понимает, зачем ей нужна культура, поскольку она не имеет идеи будущего, что и порождает нынешний кризис российской культуры, заявил 15 ноября кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Искусство всегда формировал заказчик. Допустим, ренессанс кто формировал? Церквь… великие творения Микеланджело, Рафаэля… В советское время система была четка и понятная: у страны была идеология. Ей нужна была культура для определенной цели… Это есть некое понимание, для чего тебе нужна культура. Поэтому, во-первых, Советскому Союзу нужна была вообще культура. Честно говоря, не очень понятно, для чего сегодня России нужна культура. Что Россия хочет получить от нее? По большому счету-ничего», — заявил кинорежиссер.

По его словам, принятая на вооружение российской властью идея патриотизма сама по себе не может быть культурообразующей, поскольку это такое же естественное чувство, как и любовь к отцу или матери. Оно свойственно большинству. В сложившейся ситуации государство само не понимает, зачем ему нужна культура, поскольку оно не обладает идеей будущего.

«В Советском Союзе нас этому учили. Я поступал во ВГИК [Всероссийский Государственный институт Кинематографа имени С. А. Герасимова — прим. ИА REGNUM ]… нам говорили: «Вы должны служить народу» — первое. Второе, что значит служить народу? «Вы должны делать его лучше», — это были слова, которые я слышал. Это не то, что было растворено в атмосфере… это было, и это откладывалось в голове. Мы приходили в кино, театр для того, чтобы улучшать этот мир», — продолжил мысль Шахназаров, добавив, что в сегодняшней России этого всего не стало, а значит сама система культуры стала неупрваляемой.

По мнению режиссера, двигаясь по тому пути, который избрала Россия, подходит как раз американский путь отношения к культуре, где во главе угла стоит самоокупаемость продукции творца, а не государственные дотации, как в нынешней России.