Актриса МХТ им. Чехова Людмила Сухолинская-Местечкина скончалась в Москве

Москва, , 09:25 — REGNUM Советская и российская актриса Московского Художественного театра имени Чехова, заслуженная артистка РСФСР Людмила Сухолинская-Местечкина, скончалась в возрасте 88 лет, 15 ноября об этом сообщил сайт театра.

Родилась Людмила Марковна Сухолинская-Местечкина в семье советского циркового режиссёра, заслуженного деятеля искусств РСФСР, Народного артиста РСФСР Марка Местечкина.

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В 1952 году окончила школу-студию Московского художественного академического театра и сразу же была принята в труппу МХТ им. Чехова. Всего актриса прослужила в театре 36 лет, сыграв роли Виолы в «Двенадцатой ночи», Ночи в «Синей птице», Миссис Чивли в «Идеальном муже», Джудит Андерсон в «Ученике дьявола», Марии Стюарт в одноимённой постановке и др.

«Московский Художественный театр скорбит и выражает соболезнования родным и близким актрисы», — сообщает сайт театра.

МХТ обращает внимание, что прощание с актрисой состоится в Портретном фойе театра 18 ноября в 14 часов.

Напомним, 14 ноября в возрасте 78 лет в больнице после хирургической операции скончался советский и российский актер театра и кино Виталий Шаповалов, известный по многочисленным ролям в спектаклях театра на Таганке и кино.

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Актер известен по ролям в постановках «Павшие и живые», «А зори здесь тихие…», «Мать», «Преступление и наказание», «Подросток», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов» и многих других спектаклях.