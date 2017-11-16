Проданное на торгах полотно да Винчи стало самым дорогим в истории

Нью-Йорк, США, , 07:37 — REGNUM Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», проданная на торгах в Нью-Йорке за $450 млн, стала самым дорогим в истории произведением искусства. Об этом сообщают организаторы аукциона Christie's.

Предыдущим владельцем полотна был российский предприниматель, бывший фактический собственник «Уралкалия» и основной владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев. Он приобрел произведение искусства в 2013 году у швейцарского арт-дилера Ива Бувье, Рыболовлеву картина обошлась в $127,5 млн.

Стартовая цена лота составила $100 млн, аукцион длился 20 минут. В торгах за лот приняли участие два покупателя, имена которых не незваны. Один из них предложил за шедевр $332 млн, другой — $350. В дальнейшем предлагаемая сумма выросла до $400 млн, еще $50 млн организаторы торгов удержали в качестве комиссии.

Ранее самым дорогим шедевром, проданным на торгах, считалось полотно Пабло Пикассо «Алжирские женщины». В 2015 году новый владелец отдал за картину $179,4 млн.

Портрет Иисуса Христа, известный как «Спаситель мира» (Salvator Mundi), датирован примерно 1500 годом. На протяжении многих лет произведение считалось утраченным. Принадлежность картины кисти великого мастера эпохи Возрождения была доказана в 2011 году.

Предполагается, что ее заказчиком выступил французский король Людовик XII. Полотно находилось в коллекции короля Карла II, позже его владельцем стал незаконный сын герцога Букингемского.

«Спаситель мира» является единственной работой до Винчи, которой владеет частное лицо.

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