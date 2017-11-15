«Культура в загоне!»: мэр Калининграда получил сомнительный подарок

Калининград, , 23:48 — REGNUM Мэр Калининграда Александр Ярошук, празднующий сегодня, 15 ноября, день рождения, получил сомнительный с точки зрения искусства музыкальный подарок. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал почётный гражданин Калининграда, бывший руководитель Государственного автономного учреждения культуры Калининградской области «Кафедральный собор» Игорь Одинцов.

Напомним, сегодня во время открытия Деревянного моста директор Кафедрального собора Вера Таривердиева пригласила Ярошука на экспромтный концерт в честь дня рождения градоначальника.

В итоге органист лауреат и дипломант международных конкурсов Мансур Юсупов сыграл на уникальном оргáне мотив английской песенки Happy Birthday to You.

«О какой музыкальной культуре может идти речь в Кафедральном соборе, когда лучший орган Европы довели до ручки? — возмутился Игорь Одинцов. — У нас был Бах, у нас был Гендель, были классики русской музыки — Скрябин, Чайковский. Сейчас этого не исполняют совершенно. Культура в загоне!»

По мнению экс-директора учреждения, с новым руководителем музыкальная жизнь Кафедрального собора «превратилась в развлекательное шоу невысокого уровня».

«Недавно они экспериментировали с органом, подключив его к динамикам, в результате чего достиг редкого эффекта — с потолка посыпалась штукатурка, — продолжил почётный гражданин Калининграда. — Надо радоваться, что витражи уцелели».

ИА REGNUM дополняет, что вдова композитора Микаэла Таривердиева возглавила Кафедральный собор в Калининграде год назад. По ее собственному признанию, она руководит государственным учреждением культуры бесплатно и дистанционно, периодически приезжая в Калининград.

Кафедральный собор — бывшая лютеранская кирха в центре Калининграда, у стен которой захоронен немецкий философ Иммануил Кант. Орган был подарен собору в 2008 году президентом России Владимиром Путиным.

По количеству регистров музыкальный инструмент является самым большим органом в России и Европе.