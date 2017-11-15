Путин вернул Саргсяну картину Врублея, украденную из Еревана в 1995 году

Москва, , 23:05 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин передал президенту Армении Сержу Саргсяну полотно кисти известного художника Михаила Врубеля «Демон и ангел с душой Тамары». Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что Путин и Саргсян посетил Третьяковскую галерею, где в эти дни проходит выставка работ художника Мартироса Сарьяна.

На выставке представлено около 29 живописных произведений, относящихся преимущественно к периоду 1910-х годов. Большинство работ написано во время или после путешествия Сарьяна по странам Ближнего Востока.

Визит Саргсяна в Москву приурочен к началу Дней культуры Армении в России. Сперва в Кремле прошли российско-армянские переговоры на высшем уровне. Затем лидеры обеих стран отправились в Третьяковскую галерею.

Там Владимир Путин передал Саргсяну полотно Михаила Врубеля «Демон и ангел с душой Тамары», которое было похищено 22 года назад из Музея русского искусства в Ереване.

По словам российского президента, правоохранительным органам России удалось вернуть картину, а специалисты Третьяковской галереи отреставрировали её.

Картина «Демон и ангел с душой Тамары» входит в серию иллюстраций к поэме Михаила Лермонтова «Демон». Она находилась в коллекции профессора Арама Абрамяна, на основе которой был основан Музей русского искусства в Ереване. Музей впоследствии стали называть «маленькой Третьяковкой».

В 1995 году картина была украдена. До 2015 года её местонахождение оставалось неизвестным, затем картина была обнаружена российскими правоохранительными органами. Картина оказалась сильно повреждена и специалистам Третьяковской галереи пришлось восстанавливать её «буквально по крупицам».