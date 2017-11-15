Русская видеопродукция завоевывает испаноязычную аудиторию

Канкун, Мексика, , 18:44 — REGNUM В Канкуне сегодня, 15 ноября, открылся IV Латиноамериканский телевизионный рынок MIPCancun. Международная бизнес-площадка собрала более 600 участников, среди которых — российские представители.

В мероприятии принимают участие ведущие закупщики стран Латинской Америки, США и Канады, а также производители телевизионного и цифрового контента со всего мира. Всего на рынок приехали представители 124 компаний-байеров из 23 стран.

Среди российских компаний — Signal Media, RT, ГК «РИКИ» и Art Pictures Distribution. Signal Media принимает участие в мероприятии уже второй раз подряд и представляет анимационные и документальные проекты. Телеканал RТ займется продвижением программ и фильмов для испаноязычной аудитории. Анимационная студия ГК «РИКИ» представит ряд готовых мультсериалов, а также новые проекты, которые находятся на стадии разработки и производства. Art Pictures Distribution привезла проекты из каталогов «СТС Медиа», НМГ-РЕНТВ и Пятого канала.

Как отметила официальный представитель компании Reed Midem в России, Украине и странах СНГ Александра Модестова, российские компании все чаще принимают участие в MIPCancun. Мероприятие сконцентрировано на испаноговорящем рынке и подразумевает потенциальную аудиторию более 600 млн человек.

Нововведением 2017 года на MIPCancun стал форум копродукции, направленный на деловые встречи и мероприятия для общения международных продюсеров. В форуме принимают участие компании Netflix, Televisa, Amazon, TV Azteca, Turner, Movistar, TVE, Gersh Agency и другие.

Также в рамках рынка пройдет конференция, участниками которой станут исполнительный директор международного подразделения A+E Networks Эдвард Сабин, исполнительный продюсер американских сериалов «Гримм», «Ангел» и «Секретные Материалы» Дэвид Гринвальд, один из руководителей Gersh Agency Рой Эштон и другие эксперты.

MIPCancun посвящен телевизионному рынку Латинской Америки и направлен на продажу иностранного контента. Организатор события — компания Reed Midem, учредитель международных рынков контента MIPCOM и MIPTV.

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