В Ярославле откроется частный музей фарфора

Ярославль, , 17:22 — REGNUM В «Доме общества врачей» на Волжской набережной откроется частный музей фарфора имени бывшего директора завода «Техуглерод» Вадима Орлова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила и.о. директора музея Анна Орлова.

В здании идут реставрационные работа и «Дом общества врачей», который является объектом культурного наследия федерального значения, будет приспособлен под музей. Там будет работать пять выставочных залов с постоянной и временными экспозициями. Коллекция будущего музея насчитывает 4,5 тысячи предметов, которые более 25 лет собирал Вадим Орлов.

«Наиболее значительный раздел коллекции — фарфор частных заводов России. Фарфоровая пластика заводов Гарднера, Попова, Сафронова, Кузнецова, Миклашевского — вот далеко не полный перечень того, что находится в коллекции. Особый интерес представляет ее тематическая направленность — внимание Вадима Орлова неизменно привлекали произведения, посвященные обыденной жизни крестьян и городского простонародья. Коллекция дает достаточно полное представление о путях развития русского фарфора, его взаимосвязях с европейской пластикой и представляет довольно подробную «фарфоровую карту» России», — сказала корреспонденту ИА REGNUM и.о. директора музея Анна Орлова.

Второй по численности раздел коллекции — русское и европейское художественное и бытовое серебро. Наряду с высокохудожественными изделиями ведущих ювелирных домов России здесь представлены предметы, формировавшие бытовую среду как состоятельных людей, так и среднего класса.

Коллекция художественного литья из чугуна Уральских заводов насчитывает около 250 экспонатов, она позволяет проследить практически всю историю развития изящного чугунного литья на Каслинском и Кусинском заводах. Здесь представлены работы Лансере, Баха, Клодта, Обера и других выдающихся русских мастеров. Каждый из разделов содержит немалое количество уникальных и редких предметов. Музей планируют открыть весной 2018 года.