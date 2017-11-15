Виталий Шаповалов будет похоронен 17 ноября в Москве

Москва, , 16:55 — REGNUM Прощание с актером театра и кино Виталием Шаповаловым пройдет 17 ноября на сцене Московского Театра на Таганке, сообщает пресс-служба театра.

После церемонии прощания Виталий Шаповалов будет погребен на Троекуровском кладбище российской столицы.

Советский и российский актер театра и кино Виталий Шаповалов скончался 14 ноября в возрасте 78 лет в больнице после хирургической операции.

Виталий Владимирович Шаповалов родился 1 мая 1939 года в селе Юрковка Киевской области.

После срочной службы в Советской армии Шаповалов поступил на актерский факультет Высшего театрального училища им. Б. В. Щукина, которое окончил в 1968 году.

Тогда же он был принят в труппу Московского театра на Таганке. Играл в спектаклях: «Павшие и живые», «А зори здесь тихие…», «Мать», «Преступление и наказание», «Подросток», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов» и многих других постановках.

В кино Виталий Шаповалов начал сниматься в 1969 году, исполнив роль водителя в драме Александра Сурина «Дорога домой». В различных фильмах и сериалах, котрых насчитывается более 30, актер играл второстепенные роли. Самой известной из них стала роль Ноздрева в фильме «Мертвые души», снятого в 1984 году Михаилом Швейцером по одноименному произведению Николая Гоголя. Последней ролью в кино для Виталия Шаповалова стал образ генерала Леонтьева в историческом фильме Светланы дружининой «Виват, Анна!» из цикла «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII».

Родные, близкие и коллеги по работе вспоминают Виталия Шаповалова как талантливого актера и прекрасного человека

Читайте ранее в этом сюжете: Театр скорбит. Скончался народный артист РСФСР Виталий Шаповалов