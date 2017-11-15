Вышел трейлер сериала про убийство Джанни Версаче

Лос-Анджелес, США, , 15:40 — REGNUM В сеть выложен трейлер второго сезона сериала «Американская история преступлений», который посвящен убийству Джанни Версаче, ролик был опубликован 14 ноября на Youtube-канале TV Promos.

Роль сестры покойного модельера Донателлы Версаче в сериале сыграла актриса Пенелопа Круз, в роли режиссера и продюсера фильма выступил Райан Мерфи.

Проект Мерфи — это многосерийный художественный фильм, сюжет которого расскажет о том, как был убит известный модельер и какие события предшествовали его убийству. Первая серия выйдет на телеканале FX 17 января 2018 года.

В фильме также снялись Эдгар Рамирез (Джанни Версаче) и Даррен Крис (Эндрю Кьюненэн — убийца модельера), фильм создавался на основе книги Морин Орт, которая называется «Пошлые одолжения».

Напомним, Джанни Версаче убили 15 июля 1997 года, по официальной версии полиции, убийство было совершено из-за проблем гомосексуальных отношений модельера.

Детективам довольно быстро удалось вычислить убийцу, они выяснили, что в преступлении виновен Эндрю Кьюненэн, который до Версаче смог убить еще четырех мужчин. Кьюненэн покончил с собой при попытке его задержания.

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