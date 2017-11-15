Спикер парламента Словакии призвал развивать русский мир

Москва, , 14:50 — REGNUM Председатель Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко призвал развивать русский мир — исключительное объединение, которое появилось неслучайно, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября. Этому будет способствовать и взаимное признание дипломов вузов Словакии и России.

«Тот факт, что Словакия будет взаимно признавать дипломы и расширит обмен, радует», — сказал Данко в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Учиться в ваших вузах, которые являются лучшими — вопрос престижа», — отметил политик.

Кроме того, Данко сообщил о заинтересованности в преподавании русского языка в Словакии.

«У нас есть интерес развивать взаимное знание языков. Знание языков сближает и открывает новые возможности», — подчеркнул он. «Если люди будут понимать друг друга, народы будут сближаться и не будет проблем», — считает политик.

Он призвал развивать славянский мир. «Это исключительное объединение, которое не появилось случайно… И чувство принадлежности позволят нам преодолевать сложные участки нашей истории», — сказал спикер Национального совета Словакии.

Межпарламентские связи России и Словакии развиваются достаточно активно. Начиная с 1993 года, совершено около двадцати взаимных визитов парламентских делегаций на разных уровнях. Последний официальный визит в Россию был осуществлен председателем Национального совета Словакии Паволом Пашкой в феврале 2014 года.