Заговоривший покемон Пикачу удивил поклонников

Лос-Анджелес, США, , 14:53 — REGNUM Внезапно заговоривший покемон Пикачу вызвал шок у фанатов во время премьеры фильма «Покемон 20» в кинотеатрах США, зрители были весьма удивлены тому, что покемон заговорил не в своей обычной манере, а дрожащим, но все же человеческим голосом, об этом 14 ноября сообщил портал The Verge.

В одной из сцен фильма раненный Эш Кетчум спрашивает своего покемона о том, почему он не возвращается в свой покебол. И тогда Пикачу, задыхаясь, отвечает ему на чистом английском языке.

«Это потому, что я всегда хочу быть с тобой», — говорит существо.

В этот момент в зрительном зале раздался возглас, который автор заметки охарактеризовал как смесь удивления, возмущения и нецензурного слэнга.

Фанаты анимационной франшизы отмечают в соцсетях, что это то же самое, как если бы кошка заговорила со своим хозяином, находящимся на смертном одре.

Напомним, во вселенной «Покемонов» эти существа обычно общаются не при помощи слов, а демонстрируя свои чувства, обычно это приводит к тому, что эмоциональный накал анимационного фильма только повышается.