На астраханских школах отработают новую модель управления

Астрахань, , 14:33 — REGNUM В Астраханской области в сфере образования грядут перемены. Они коснутся школ. Речь идёт о переходе на новую модель управления. Как сообщили ИА REGNUM в областном министерстве образования и науки, регион в качестве пилотного вошёл в эксперимент по повышению эффективности управления образовательными организациями.

В чём суть эксперимента? На сегодня у образовательных учреждений один учредитель — муниципалитет, который и занимается распределением бюджетных средств. С внедрением новой модели у школы появится второй учредитель — в лице государства. Причем, полномочия каждого, касающиеся финансирования, назначения руководителей, контроля и организации образовательного процесса, будут чётко расписаны.

«Не стоит думать, что в планах властей забрать у муниципалитетов школы и передать их на региональный уровень. Речи о переводе школ на государственный уровень не ведётся. Новая модель управления подразумевает, что у общеобразовательной организации будет два учредителя — муниципалитет и государственный орган власти, то есть минобразования региона», — уточнил министр образования и науки Виталий Гутман, добавив, что муниципалитеты от этого процесса отстранять никто не будет.

По словам главы ведомства, такое «соучредительство» усилит роль государства в системе образования и повысит эффективность образования в целом. При этом ответственность муниципалитетов сохранится, но вместе с ней усилится и степень ответственности государства.

«Для детей и родителей изменения будут заметны только в части улучшения качества образования», — заверил министр образования и науки.

По словам Виталия Гутмана, то, что муниципалитет является единственным учредителем школ, несколько усложняет процедуру их финансирования. Органами местного самоуправления выделяется финансирование на содержание школы, а вот зарплата педагогов, оснащение оборудованием и учебниками — задача областной казны. Между тем, отдать деньги регионального бюджета напрямую организации нельзя — сначала субвенцию направляют муниципалитетам, которые уже и распределяют средства. То же касается и возможности государства принимать в отношении организаций ряд управленческих решений.

Читайте также: В астраханских школах учеников не пускали на занятия без школьной формы

Модель, которую предлагает Астраханская область, сделает процессы финансирования и управления более прозрачными. Но произойдёт это не завтра. По словам министра, проект длительный — он будет внедряться поэтапно.

Добавим, что идея создания образовательных округов для Астрахани не нова. Её уже обсуждали в региональном министерстве образования несколько лет назад, передаёт ГТРК «Лотос». Основываясь на прошлом опыте, на сегодня уже готов соответствующий проект изменений. По словам Гутмана, нормативная правовая база будет разработана весной 2018 года. Реализовывать эксперимент начнут в новом учебном году. На отработку модели области будет дан целый год.

Читайте ранее в этом сюжете: Планы на десятилетие: в Астраханской области возведут с нуля 25 школ