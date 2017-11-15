Бессон и Дюжарден снимут в США пилотный эпизод детективного сериала

Лос-Анджелес, США, , 14:37 — REGNUM Известный режиссер Люк Бессон и обладатель «Оскара» Жан Дюжарден объединяться для того, чтобы снять пилотный эпизод сериала, в основу которого ляжет цикл романов писателя Джеймса Паттерсона, об этом 14 ноября сообщил портал The Hollywood Reporter.

Заказ на производство шоу разместил телеканал ABC, сообщается, что сериал не будет полностью повторять романы Паттерсона о детективе Люке Монкрифе.

Например, главный герой из парижского сыщика превратится в детектива Департамента полиции Нью-Йорка (NYPD).

Издание напоминает, что для Бессона, известного благодаря таким своим фильмам как «Подземка», «Голубая бездна» и «Никита» это будет первый опыт создания пилотного эпизода для сериала.

Что касается Жан Дюжардена, то это будет его первый проект в США, ранее он не снимался в американских фильмах, хотя картины с его участием были переведены на английский язык и показывались в этой стране, в их число входит и лента «Артист», за роль в которой Дюжарден получил «Оскар».

Напомним, последним амбициозным проектом Люка Бессонастал фильм «Валериан и город тысячи планет», несмотря на большой бюджет (более $ 177 млн) и звездный состав, картина не очень хорошо выступила в прокате, собрав всего лишь $ 225 млн.

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