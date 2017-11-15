Стивен Содерберг снял свой новый фильм на iPhone

Лос-Анджелес, США, , 13:27 — REGNUM Стивен Содерберг, периодически метающийся между ролями режиссера фильмов высшего уровня и создателя индии-проектов, снова решил встряхнуть киноиндустрию, сняв загадочный фильм ужасов на iPhone, об этом 14 ноября сообщило издание Collider.

По мнению многих экспертов, Содерберг сделал свою карьеру за счет того, что никогда не оправдывал ожидания и всегда пытался выйти за навязываемые рамки.

Издание напоминает, что режиссер ненадолго покидал киноиндустрию, пробовал себя на телевидении, он предпочитает перепрыгивать от жанра к жанру с бесстрашием творца, который всегда работает над каким-то очередным проектом.

Его новое творение называется Unsane, оно представляет собой загадочный фильм ужасов в поджанре reality-type horror, снятый на iPhone. Содерберг закончил съемки совсем недавно — в ноябре 2017 года.

Сообщается, что в фильме снялись такие актрисы как Джуно Темпл, Клэр Фой, Эми Ирвинг и Эйми Маллинз. Премьера картины пройдет 23 марта 2018 года.

Конкурентов он получит довольно серьезных, примерно в это же время выходят: «Гномео и Джульетта 2», «Тихоокеанский рубеж 2», «Полярный день», «Собачий остров» Уэса Андерсона и Action Point Джонни Ноксвилла.

Напомним, Стивен Содерберг снял все фильмы цикла про «Друзей Оушена», его последней режиссерской работой стала картина «Удача Логана» с Ченнингом Татумом и Адамом Драйвером.

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